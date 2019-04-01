Як впливає на здоров'я утримання від сексу
Тяга до сексу залежить безпосередньо від статевої конституції людини і особистого сексуального досвіду.
Комусь легко живеться без сексу роки, а комусь вже через тиждень хочеться кидатися на людей, розповіла сексолог Ольга Василенко.
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Ні, не всім потрібен секс. Існують асексуали і антисексуали. Це люди, які не хочуть сексу або усвідомлено відмовилися від всього сексуального. Живуть, не вмирають, онкологією не хворіють. Звичайно, відразу виникає питання, а як же проблеми зі здоров'ям? Адже гінекологи в один голос говорять "утримання – це шкода!".
Шкідливий застій крові і щоб його не було, досить робити наступне: тренувати м'язи тазового дна та мастурбувати зі стимуляцією піхви. Таким чином ви зберігаєте усі реакції свого організму: збудження, вироблення виділень, прилив крові, у чоловіків ерекцію і еякуляцію, оргазм і т.д.
Це знімає напругу і ви не зриваєтесь на людей через перевантаження та спокійно чекаєте зустрічі з майбутнім партнером, якщо ви хочете його зустріти. А якщо не хочете, то і живете собі спокійно і здорово, зберігаючи всі функції і реакції свого організму. До речі, чоловіки теж можуть тренувати "інтимні" м'язи.
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