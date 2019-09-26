Як впливає стрес на зачаття дитини

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Стрес і вагітність
Стрес і вагітність / unsplash.com

Тривалий час це твердження ґрунтувалося на вірі. Але зараз вже є наукові докази того, що навколишнє середовище і спосіб життя людини можуть впливати на здатність до зачаття.

З 2005 по 2009 рік в США проводилося дослідження. Вчені вивчали взаємозв'язок між токсичною дією хімічних речовин, стресовим навантаженням, рівнем біомаркерів стресу (кортизол і альфа-амілаза слини) і швидкістю настання вагітності.

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У дослідженні взяла участь 501 пара, в якій партнери перестали використовувати контрацепцію і намагалися завагітніти природнім шляхом. Період спостереження становив до 12 місяців. До кінця протоколу дійшла 401 пара. 347 жінок завагітніли, 54 – ні.

На наступний день після зарахування в дослідження і в перший ранок кожної менструації відразу після пробудження до чищення зубів, куріння, вживання їжі або води жінки збирали слину і нічною доставкою відправляли в лабораторію. Якщо наступала вагітність збір припинявся.

Жінки у стресі важче завагітніти
Жінкам у стресі важче завагітніти

На самому початку обстеження учасники заповнювали "тест на стрес". Жінки вели щоденник, в якому реєстрували кровотечі, статеві акти, періодичне використання не гормональної контрацепції, результати тестів на вагітність, вказували дані про спосіб життя, такі як куріння, вживання алкоголю і напоїв кофеїном.

У цьому ж щоденнику жінки оцінювали кожен день рівень загального стресу: 1 – майже немає стресу, 2 – порівняно невелика напруга, 3 – помірна кількість стресу, 4 – багато стресу.

Виявилося, що у жінок з високим рівнем альфа-амілази в слині, у порівнянні з жінками з низьким рівнем, шанси на вагітність були знижені на 29%. Жінкам з вищими показниками потрібно більшу кількість часу для того, щоб завагітніти. А у жінок найвищим рівнем альфа-амілази ризик безпліддя збільшувався у два рази. 

Висновок: стрес негативно впливає на фертильність. 

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Теги: Здоров'я Вагітність і пологи Новини Здоров'я Стрес Психологія
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