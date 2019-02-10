Як впливають інтенсивні навантаження на тривалість життя

Інтенсивні фізичні навантаження (мінімум п'ять-шість годин бігу зі швидкістю 9,6 км/год на тиждень) не підвищують ризик смерті від будь-яких причин серед чоловіків навіть не дивлячись на те, що вони пов'язані з підвищеним рівнем відкладення кальцію в артеріях.

Всі існуючі нині дослідження про негативний вплив інтенсивних фізичних навантажень на здоров'я і смертність спортсменів не дають зробити точних висновків, йдеться в статті журналу JAMA Cardiology.

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У новому дослідженні вчені під керівництвом Бенджаміна Левайна (Benjamine Levine) з Південно-західного медичного центру Університету Техасу вивчили дані про 21758 чоловіків (жінок в аналіз вирішено було не включати через інший динаміки і причин смертності), на момент початку спостережень середній вік яких становив 50 років. Дані про фізичну активність і здоров'я чоловіків збирали з 1998 по 2013 рік, після чого дані про смерть учасників реєстрували до кінця 2014 року.

За час спостережень від різних причин померли 759 учасників дослідження, а від серцево-судинних захворювань – 180. Вчені з'ясували, що, незважаючи на те, що найбільше відкладень у судинах було серед найактивніших чоловіків, але інтенсивне фізичне навантаження не підвищувала ризик смерті від всіх причин, включаючи серцево-судинні захворювання.

Автори, таким чином, прийшли до висновку про те, що інтенсивна фізична активність не завдає смертельної шкоди здоров'ю навіть при явному зв'язку з ризиком розвитку коронарного кальцинозу.

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