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Як впливають на людину 6 хвилин без смартфона: дослідження

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6 хвилин без смартфону / unsplash.com

Дослідники з'ясували, як наявність або відсутність смартфона впливає на здатність людини зосередитися та опанувати самоконтроль.

Під час експерименту фахівці виявили, що люди стають вкрай неуважними та розсіяними, якщо поруч немає смартфону, повідомляє PLOS.

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Як проходив експеримент

У дослідженні взяло участь 125 добровольців, кожен з яких провів в порожній кімнаті 6 хвилин. Втім, учасники дослідження не знали, скільки часу триватиме експеримент.

Фахівці розбили людей на три групи:

  1. Першій дозволили користуватися всіма функціями смартфона, окрім дзвінків та повідомлень.
  2. Учасників другої групи попросили залишити смартфон за межами кімнати й просто побути наодинці з думками.
  3. Треті могли взяти смартфон з собою, але ним не можна було користуватись – телефон потрібно було покласти екраном донизу.

Хвилювання учасників фіксувалось спеціальними сенсорами, які закріпили на подушечках пальців. Після того, як добровольці виходили з кімнати, їх розпитували про відчуття у закритому просторі та про що вони думали. 

  • Учасники без смартфонів не могли сконцентруватися чи зосередитися на одній думці.
  • Ті, які мали смартфони, але не користувалися ними – були значно спокійнішими за попередніх.
  • На диво ті учасники, що мали можливість користуватись ґаджетом – були зосередженими, а їхні думки були зайняті чимось цікавим. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Психологія дослідження Смартфони
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