Як впоратися зі стресом та страхами під час карантину

Чи не заражусь я смертельним вірусом? Чи зможе мій організм протистояти хворобі? Чи виплатять мені зарплату? Коли закінчиться пандемія і карантин? Напевно, останнім часом ці питання ставить собі кожен. І не секрет, що в такій ситуації занепокоєння і психологічний дискомфорт тільки ростуть.

Вчені підрахували, що до "коронакризи" 33,7% всього населення планети в якийсь момент свого життя переживали почуття тривоги, страху і занепокоєння, пише 24 канал.

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Сьогодні рівень занепокоєння у всіх країнах світу – зашкалює. Про те, як розпізнати підвищене занепокоєння і навчитися його перемагати, Здоров'ю 24 розповів міжнародний коуч і автор проєкту Free Soul Роман Кириченко.

Роман Кириченко “До вже звичних страхів додалися нові, пов'язані з економічною кризою. Ось, головні з них: страх смерті, страх невиліковних хвороб, страх гострої нестачі фінансів, страх звільнення, страх продовження карантину, страх незручностей, пов'язаних з карантином і обмеженнями пересування”.

Фокус на негативі

Складно йти легкою ходою, якщо на плечах вантаж в 100 кілограмів. Так само і з емоційною легкістю. Якщо ви безперервно знаходитеся в роздумах й в голові постійний хаотичний потік – емоційна легкість буде рідкістю в вашому житті. В такому стані ваша увага обмежена, а мозок сприймає тільки те, на чому він сфокусований. Іншими словами, які зерна посадили – такий урожай і отримали.



Зосередження на негативі – створюють лише проблеми / Unsplash

Якщо ви піддалися паніці й вашу увагу поглинула негативна інформація – оглянутися не встигнете, як почнете всюди знаходити негатив і підживлення для песимістичних думок. Причини занепокоєння на 99% знаходяться всередині нас, а зовсім не в зовнішніх обставинах.

Фокус на поганому – одна з причин підвищеного занепокоєння, але, як показує практика, 80% людей орієнтуються на негативі й скаржаться, виправдовуючи свої невдачі.

Страх невідомості

Також до причин занепокоєння можемо віднести й страх невідомості, який викликала пандемія і гримнула за нею світова криза. Страх невідомості підживлює фантазію, яка малює в нашому мозку такі картини майбутнього, що захочеться, як в дитинстві – сховатися під ковдру і не вилазити, поки все не закінчиться. І все ж, раз психологічні проблеми й стреси – це реалії сучасного життя, потрібно знати, як з ними справлятися.

Проаналізуйте все, що приходить вам в голову. Ви зрозумієте, що половина з цього – з області фантастики, реалізація таких сценаріїв малоймовірна. Вам навіть стане весело від тієї дурості, яка крутилася в голові. До речі, вміння посміятися над собою – перший крок назустріч емоційній легкості.

Вчимося тримати занепокоєння під контролем

Фокус на негативі, перенасиченість поганими новинами про поширення вірусу COVID-19 у світі й в Україні, постійний потік думок і страх невідомості, ведуть до неспокою, а також до фізичної та емоційної напруги. Найважливіше – не налаштовуйтесь, на те, що ви зобов'язані терпіти. Терпіти й боятися не варто – потрібно боротися!

Як впоратися із занепокоєнням

Порада № 1. Знайдіть вихід із занепокоєння

Не тримайте занепокоєння в собі – це призведе тільки до затяжної депресії й невпевненості. Давайте вихід накопиченій в тілі напрузі та поганим думкам.



Коронавірус породив багато нових страхів / Unsplash

Підберіть спосіб, який підходить саме вам – можете покричати, можете пострибати або потанцювати. Можете постояти на голові або побити грушу. Важливо знайти свій спосіб розрядки й застосовувати його регулярно.

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Порада №2. Фільтруйте негатив

Переконанням я приділяю особливу увагу, оскільки вони сильно впливають на життя людини. Як позитивно, так і негативно.

Випишіть всі фрази, які говорите стосовно себе протягом дня. Додайте до списку всі ваші про гроші та про відносини. Якщо вони вас влаштовують – залиште як є. Якщо ні – виправте!

Головний критерій подібних замін – відчуття легкого розширення і свободи всередині вас. Спробуйте мислити позитивними образами. Візуалізуйте оптимізм і ви відчуєте, як розум заспокоюється, а думки стають ясними.

Роман Кириченко “Ці кроки допоможуть відчути емоційну легкість і, сподіваюся, вам захочеться рухатися і далі в напрямку створення щасливого життя та наповнення його тим, чого хочете саме ви”.

Порада №3. Пориньте в інформаційний вакуум

Хіба могли ми не на карантині дозволити собі стільки тиші?! Обмежуйте надходження інформації. Порахуйте скільки годин на день ви дивитеся телевізор або гортаєте стрічку соціальних мереж. Скільки часу ви зайняті обговоренням отриманої інформації. Побудьте в ізоляції від новин, вимогливого шефа, робочих завдань і дед-лайнів.

Дозвольте собі очиститися від інформаційного шуму – скоротіть час на новини до мінімуму. Попрактикуйте дихальні техніки, йогу, прогулянки на самоті на свіжому повітрі.

Найімовірніше, спочатку вам буде незвично, можливо спочатку рівень занепокоєння підскочить, але в довгостроковій перспективі ви відчуєте ефект.

Порада №4. Живіть тут і зараз

Сконцентруйтеся на тому, що з вами відбувається сьогодні. Самі здивуєтеся, коли зможете мислити швидше, а діяти – результативніше. Виявляється, знайти правильний вихід і ефективніше розв'язувати проблему було не так вже й складно. Це надійний спосіб зменшити тривожність, яка стосується вашого майбутнього.

Порада №5. "Програйте" найгірший сценарій

Ви повинні зустрітися зі своїми страхами й побоюваннями віч-на-віч і продумати всі найжахливіші сценарії. Після чого подумки сказати собі: "Я впораюся, навіть якщо все відбудеться найгіршим чином!".

У якийсь момент ви зрозумієте, що ваші страхи й занепокоєння – це ніщо інше, як просто емоції. Всі вони втратять силу, як тільки ви перестанете підживлювати їх.

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