Як врятувати життя до приїзду швидкої: корисні поради
Натовп, ДТП, авіакатастрофа, обвал будинку, пожежа – після трагедій доля вмикає секундомір. Таймер заведений буквально на миті, за які можна врятувати життя. Як допомогти перед приїздом екстреної допомоги – читате далі.
З чого почати?
Насамперед потрібно впевнитись у тому, що надання допомоги буде безпечним: забезпечити власну і також безпеку потерпілого та людей навколо.
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Професійну допомогу під час надзвичайних ситуацій надають медики. Але не завжди вони встигають приїхати вчасно. Вміння надати першу допомогу нерідко відіграє вирішальну роль у порятунку.
Основні принципи надання першої допомоги: правильність і доцільність (якщо ви не впевнені в своїх діях – краще утриматись), швидкість, а також продуманість, рішучість та спокій.
Спокій – один із вирішальних факторів, який потрібен під час надзвичайної ситуації. Взяти себе в руки у таких випадках непросто. Але це перший і ледь чи не найважливіший крок: опанувати себе і оглянути місце події.
Як оцінити стан постраждалого?
За необхідності потрібно викликати бригаду швидкої медичної допомоги, а також інші екстрені служби. Варто витягнути постраждалого із небезпечних умов – водойми, затопленого чи приміщення, яке палає, або місця, де накопичились отруйні гази. Після цього – оцінити стан хворого.
Як визначити, чи є дихання в постраждалого? Прикласти долоню чи вухо до грудей. Пульсацію можна визначити, притиснувши пальці до сонної, променевої чи стегнової артерій. Сонну артерію можна намацати на шиї, під вигином щелепи. Променеву — на зап'ясті, зі стегновою все зрозуміло.
Після цього — можна і треба викликати медиків.
Як спинити кровотечу?
Перш за все, треба перетиснути ділянку трохи вище рани, допоки кров не припиниться. Можна скористатися джгутом. Спеціальний є у водійській аптечці. Втім джгут можна зробити з будь-якої тканини — сорочки, наприклад. Або ж перетиснути ділянку тіла за допомогою паска — він є майже у кожного. Затиснути потрібно дуже туго.
Як зрозуміти, що джгут накладений правильно? Це зникнення пульсації в артеріях. Тобто процедура виглядає так: наклали джгут, зав'язали його максимально, а тоді перевірили пульс на кінцівках. Якщо його немає — ви все робите правильно.
Як відновити дихання?
Якщо у постраждалого відсутні ознаки життя та немає критичної кровотечі (або ви вже її ліквідували) – треба розпочати серцево-легеневу реанімацію. Найважливіше: відновити дихання у людини.
Перевірте, дихає людина чи ні
Перед початком легеневої реанімації потрібно оглянути прохідність дихальних шляхів. Умовно кажучи, заглянути людині у горло. Бо дихати можуть заважати кров, мокрота, блювота, яка підходить до горла або ж запавший язик.
Щоби відновити прохідність дихальних шляхів, треба закинути голову постраждалого назад. І вже тоді приступати до відновлення дихання.
Лікарі рекомендують застосувати клапан для дихання рот в рот. Бо інакше доведеться нести відповідальність за хвороби, які можуть жити в слині іншої людини. Використати клапан – це гігієнічніше. Придбати його можна в інтернеті, вони продаються й з аптечками для водіїв.
Його варто носити при собі. Та якщо клапана немає, а робити штучне дихання вам не хочеться — можете просто натискати на грудну клітку. І без вдихів це допоможе підтримати тиск у легенях.
Важливо: не залишайте постраждалого!
Якщо мовиться не про підозру на травми хребта та кісток тазу, а серцево-легенева реанімація була вдалою, треба перевести потерпілого у стабільне положення (на боці, обличчям до себе, рука під головою, нога зігнута в коліні). Контролювати його стан потрібно аж до прибуття екстрених служб.
Перестерігайтеся! Купіть аптечку до авто, пройдіть курси з надання домедичної допомоги, потренуйтеся робити легеневу реабілітацію. В майбутньому це може врятувати життя комусь із ваших близьких.