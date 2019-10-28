Як врятувати життя до приїзду швидкої: корисні поради

Натовп, ДТП, авіакатастрофа, обвал будинку, пожежа – після трагедій доля вмикає секундомір. Таймер заведений буквально на миті, за які можна врятувати життя. Як допомогти перед приїздом екстреної допомоги – читате далі.

З чого почати?

Насамперед потрібно впевнитись у тому, що надання допомоги буде безпечним: забезпечити власну і також безпеку потерпілого та людей навколо.

Варто знати! Серцевий напад: як розпізнати та чому кожна хвилина важлива

Професійну допомогу під час надзвичайних ситуацій надають медики. Але не завжди вони встигають приїхати вчасно. Вміння надати першу допомогу нерідко відіграє вирішальну роль у порятунку.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність і доцільність (якщо ви не впевнені в своїх діях – краще утриматись), швидкість, а також продуманість, рішучість та спокій.

Спокій – один із вирішальних факторів, який потрібен під час надзвичайної ситуації. Взяти себе в руки у таких випадках непросто. Але це перший і ледь чи не найважливіший крок: опанувати себе і оглянути місце події.

Як оцінити стан постраждалого?

За необхідності потрібно викликати бригаду швидкої медичної допомоги, а також інші екстрені служби. Варто витягнути постраждалого із небезпечних умов – водойми, затопленого чи приміщення, яке палає, або місця, де накопичились отруйні гази. Після цього – оцінити стан хворого.

Людмила Гера, з авідувачка тренувального відділу Центру медицини катастроф "Свідомість, дихання і пульсація. Три речі, які перевіряються дуже швидко і просто, маючи дві руки, голову і знання. Існують два номери порятунку: 112 і 103. Можна включити телефон на гучномовець, диспетчер надаватиме вказівки.

Як визначити, чи є дихання в постраждалого? Прикласти долоню чи вухо до грудей. Пульсацію можна визначити, притиснувши пальці до сонної, променевої чи стегнової артерій. Сонну артерію можна намацати на шиї, під вигином щелепи. Променеву — на зап'ясті, зі стегновою все зрозуміло.

Після цього — можна і треба викликати медиків.

Як спинити кровотечу?

Перш за все, треба перетиснути ділянку трохи вище рани, допоки кров не припиниться. Можна скористатися джгутом. Спеціальний є у водійській аптечці. Втім джгут можна зробити з будь-якої тканини — сорочки, наприклад. Або ж перетиснути ділянку тіла за допомогою паска — він є майже у кожного. Затиснути потрібно дуже туго.

Оксана Макар, фельдшерка виїзної бригади екстреної медичної допомоги. " Коли кровотеча швидко збільшується, людина втрачає об'єм циркулюючої крові. Це призводить до шокового стану і до загрози життю"

Як зрозуміти, що джгут накладений правильно? Це зникнення пульсації в артеріях. Тобто процедура виглядає так: наклали джгут, зав'язали його максимально, а тоді перевірили пульс на кінцівках. Якщо його немає — ви все робите правильно.

Як відновити дихання?

Якщо у постраждалого відсутні ознаки життя та немає критичної кровотечі (або ви вже її ліквідували) – треба розпочати серцево-легеневу реанімацію. Найважливіше: відновити дихання у людини.



Перевірте, дихає людина чи ні

Перед початком легеневої реанімації потрібно оглянути прохідність дихальних шляхів. Умовно кажучи, заглянути людині у горло. Бо дихати можуть заважати кров, мокрота, блювота, яка підходить до горла або ж запавший язик.

Щоби відновити прохідність дихальних шляхів, треба закинути голову постраждалого назад. І вже тоді приступати до відновлення дихання.

Олександр Думний, фельдшер виїзної бригади екстреної медичної допомоги "Натискань має бути 30, тоді 2 вдихи. 30 до 2. Натискання потрібно проводити глибиною 5-6 сантиметрів. Чому не глибше? Бо будете ламати ребра. При правильних натисканнях цього досить, аби підтримати мінімальний артеріальний тиск"

Лікарі рекомендують застосувати клапан для дихання рот в рот. Бо інакше доведеться нести відповідальність за хвороби, які можуть жити в слині іншої людини. Використати клапан – це гігієнічніше. Придбати його можна в інтернеті, вони продаються й з аптечками для водіїв.

Його варто носити при собі. Та якщо клапана немає, а робити штучне дихання вам не хочеться — можете просто натискати на грудну клітку. І без вдихів це допоможе підтримати тиск у легенях.

Важливо: не залишайте постраждалого!

Якщо мовиться не про підозру на травми хребта та кісток тазу, а серцево-легенева реанімація була вдалою, треба перевести потерпілого у стабільне положення (на боці, обличчям до себе, рука під головою, нога зігнута в коліні). Контролювати його стан потрібно аж до прибуття екстрених служб.

Перестерігайтеся! Купіть аптечку до авто, пройдіть курси з надання домедичної допомоги, потренуйтеся робити легеневу реабілітацію. В майбутньому це може врятувати життя комусь із ваших близьких.