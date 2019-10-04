Як втрата зубів провокує хвороби серця

Вчені встановили несподіваний зв’язок втрати зубів і ризику серцево-судинних захворювань. Схильність до захворювань спостерігалась навіть у людей, у яких був відсутній один зуб.

В дослідженні взяли участь понад 317 тисяч людей у віці від 40 до 79 років.

Читайте також: Чому не потрібно видаляти зуби мудрості для профілактики

Причино-наслідковий зв’язок між захворюваннями порожнини рота і серцево-судинними захворюваннями вивчений мало, тому вченим необхідно було з'ясувати можливі ризики захворювань, включно із серцевим нападом і інсультом, для людей з віковою втратою зубів.

Добровольці мали нестачу зубного ряду саме внаслідок вікових змін, а не через травми.



Ризики зберігалися навіть при втраті двох зубів

Аналіз довів, що у 28% учасників були серцево-судинні захворювання, при цьому пацієнти взагалі не мали зубів. Отримані дані порівнювали з даними добровольців, що мали здорову порожнину рота без недостачі зубів. Патології з серцем були лише у 7%.

Схожий зв’язок спостерігався у людей з частковою втратою зубів: підвищені ризики були зафіксовані у тих, кому не вистачало в зубному ряді двох чи більше зубів.

Висновки підтвердились і після врахування інших супутніх факторів – індексу маси тіла, віку, діабету, наявності шкідливих звичок, раси.

"Результати підтверджують наявність взаємозв’язку між здоров’ям порожнини рота і серцево-судинною системою", – резюмував автор дослідження.

Однак, конкретні механізми, що провокують патології серцево-судинної системи, в дослідженні не описані.

Відтак, літні люди повинні отримувати необхідну стоматологічну допомогу для зниження ризиків серцево-судинних захворювань.