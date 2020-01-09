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Як вживання зеленого чаю може продовжити життя: результати дослідження

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Як вживання зеленого чаю подовжує життя людини на рік / Unsplash

Прийом зеленого чаю три рази на тиждень може подовжити життя людини та зменшити ризик серцевого нападу або інсульту.

Так, результати дослідження, як зелений чай впливає на здоров'я, опублікувало видання Daily Mail. У ньому йдеться про те, що прихильники напою мають на 25% менший ризик інсульту або серцевих захворювань через антиоксиданти.

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Дослідники вивчали понад 100 000 людей у ​​Китаї і виявили, що ті, хто регулярно випивають зелений чай живуть, в середньому, на 1,26 року довше, ніж люди, які не пили напій. Як пише видання, значних переваг для любителів чорного чаю не спостерігалося, зелений – єдиний вид, який мав дію.

Також експерти кажуть, щоб люди не переходили на зелений чай сподіваючись на покращення здоров'я, адже пиття чаю не є ефективним у поєднанні з нездоровими звичками.

 
Дієтолог і прес-секретар Британської дієтологічної асоціації Джоді Релф
“Ми не можемо продовжувати їсти продукти з високим вмістом жиру, вести малорухливий спосіб життя і очікувати, що чай вирішить усі наші проблеми".

Чому зелений чай вважають корисним?

Китайський дослідник Сіньян Ван сказав, що чай є корисним через вміст поліфенолів – клас хімічних сполук, які містять антиоксиданти.

Поліфеноли також природним чином містяться у фруктах та овочах, і, як вважається, вони здатні зупинити пошкодження клітин, контролювати рівень цукру в організмі та сповільнювати набір ваги. Китайські дослідники заявили, що попередні дані свідчать про те, що поліфеноли можуть захищати від хвороб серця, високого артеріального тиску та високого холестерину.

Зелений чай може бути особливо корисним, оскільки його не ферментують, як чорний чай, який може зробити антиоксиданти менш ефективними.

Як вживання зеленого чаю подовжує життя людини на рік
Прийом зеленого чаю може подовжити життя людини / Unsplash

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Здорове харчування Довголіття Серцево-судинні захворювання
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