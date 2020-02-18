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Як якість сну впливає на те, яку їжу ми споживаємо

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Поганий сон – причина переїдання / Unsplash

Поганий, неякісний сон позначається на здоров'ї людини: виникає тривожність, погане самопочуття, нестача сну також може вливати на мікробіом кишківника.

Вчені з Колумбійського університету провели дослідження того, як сон пов'язаний із раціоном жінок.

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Суть дослідження

Вчені вивчили якість сну та харчові звички жінок-учасниць у віці 20-75 років. Результати дослідження говорять про те, що будь-яке порушення сну може стати причиною проблем з харчуванням. Зокрема, ті жінки, які страждали безсонням, споживали більше їжі також в їх раціоні було менше ненасичених жирів, ніж в меню інших жінок.

Поганий сон може призвести до надмірного споживання калорійної їжі, адже сигнали голоду та ситості порушені, внаслідок поганого відновлення організму.

Жінкам це особливо актуально, адже вони є схильними до порушень сну впродовж всього життя,
– зазначив Брук Аггарвал, доктор медичних наук Колумбійського університету.

Порушення сну

Розлади сну можуть проявлятися як підвищена сонливість, порушення ритму сну і неспання, ходіння у сні, нічні кошмари. Проте найпоширенішим типом порушенням сну є безсоння. 


Порушення сну можуть бути причиною проблем з вагою/Фото:Unsplash

 
Безсоння – симптоми
  • вам часто складно заснути;
  • ви прокидаєтесь декілька разів за ніч;
  • сон нетривалий і тривожний;
  • трапляється, що вам не вдається заснути цілу ніч;
  • ви відчуваєте себе втомленим навіть, якщо сон був тривалим;
  • регулярні нічні кошмари;
  • відчуваєте, що вам важко сконцентруватись.

Важливо налагодити режим сну, щоб уникнути проблем з харчуванням. Це допоможе зберегти здоров'я загалом, а також тримтаи тіло в тонусі та у здоровій вазі. 

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Теги: Здорове харчування Сон Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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