Як їсти менше солодкого: поради лікаря

640 Читать новость на русском
Відмова від цукру
Відмова від цукру / pixabay.com

Потяг до солодкого, як фізіологічна потреба – штука рідкісна. Але ми так звикли себе цим виправдовувати, що стає сумно.

На жаль часто наша тяга йде з нами з дитинства, коли були: "з'їж суп – отримаєш цукерку"; "Не прибереш в кімнаті – солодкого не отримаєш"; "Добре попрацювала – на шоколадку", розповіла ендокринолог Талія Домбровська.

Читайте також: Чотири причини, чому нас тягне на солодке

Ось так і міцно вкорінюється у нашу підсвідомість думка про те, що солодке – це радість, свято, нагорода. 

Як зменшити потяг до солодкого?

1. Відмовтеся від купівлі випічки. Купити й з'їсти – просто. Мало того, не завжди зрозуміло, який там за склад. Навіть якщо уважно прочитати етикетку. 

2. Хочете солодкого – приготуйте. Так ви будете точно знати, що за продукти використовували, скільки цукру додали і як давно приготували. А також є шанс, що втомитеся від готування і миття посуду і не з'їсте все відразу. 

via GIPHY

3. Якщо купуєте солодощі, то обов'язково дивіться на склад і вибирайте найменше зло. Чорний шоколад – кращий молочного. Горіхи – краще за шоколад. Фініки – також цукор, тому не обманюйте себе його натуральністю і користю. Солодощі на сахарозамінниках часто шкідливіші, ніж на цукрі. Ну і стандартно – фруктоза теж зло, але вона ще й маскується під "корисну" їжу. ⠀

4. Випийте склянку води й почекайте 5-10 хвилин перед тим як піддатися спокусі.

5. Зробіть 5-10 присідань / віджимань до того як почати їсти.

6. Менше стресу, висипайтеся, спілкуйтеся з приємними людьми. Це допоможе зменшити психологічний потяг.

Крім того, іноді для зниження потягу до солодкого можуть допомогти хром, та деякі вітаміни (якщо справді є дефіцит). Але за призначеннями – до лікаря.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою
сьогодні
8453
Теги: Здоров'я Здорове харчування Новини Здоров'я
Джерело: Здоров'я 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
20 липня 19:41 Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
7884
Хімічна кастрація: що це, як діє та до кого застосовують
11 липня 14:57 Хімічна кастрація: що це, як діє та до кого застосовують
8132
Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
9 липня 11:40 Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
Оксана Вербіцька 16597
Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
7 липня 09:45 Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
Юлія Девда 2969
Всесвітній день поцілунків: 7 неймовірно корисних властивостей
6 липня 08:49 Всесвітній день поцілунків: 7 неймовірно корисних властивостей
Настя Сукач 4353
Новини
Більше новин
Залиште відгук