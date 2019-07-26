Як їсти менше солодкого: поради лікаря

Потяг до солодкого, як фізіологічна потреба – штука рідкісна. Але ми так звикли себе цим виправдовувати, що стає сумно.

На жаль часто наша тяга йде з нами з дитинства, коли були: "з'їж суп – отримаєш цукерку"; "Не прибереш в кімнаті – солодкого не отримаєш"; "Добре попрацювала – на шоколадку", розповіла ендокринолог Талія Домбровська.

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Ось так і міцно вкорінюється у нашу підсвідомість думка про те, що солодке – це радість, свято, нагорода.

Як зменшити потяг до солодкого?

1. Відмовтеся від купівлі випічки. Купити й з'їсти – просто. Мало того, не завжди зрозуміло, який там за склад. Навіть якщо уважно прочитати етикетку.

2. Хочете солодкого – приготуйте. Так ви будете точно знати, що за продукти використовували, скільки цукру додали і як давно приготували. А також є шанс, що втомитеся від готування і миття посуду і не з'їсте все відразу.

3. Якщо купуєте солодощі, то обов'язково дивіться на склад і вибирайте найменше зло. Чорний шоколад – кращий молочного. Горіхи – краще за шоколад. Фініки – також цукор, тому не обманюйте себе його натуральністю і користю. Солодощі на сахарозамінниках часто шкідливіші, ніж на цукрі. Ну і стандартно – фруктоза теж зло, але вона ще й маскується під "корисну" їжу. ⠀

4. Випийте склянку води й почекайте 5-10 хвилин перед тим як піддатися спокусі.

5. Зробіть 5-10 присідань / віджимань до того як почати їсти.

6. Менше стресу, висипайтеся, спілкуйтеся з приємними людьми. Це допоможе зменшити психологічний потяг.

Крім того, іноді для зниження потягу до солодкого можуть допомогти хром, та деякі вітаміни (якщо справді є дефіцит). Але за призначеннями – до лікаря.

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