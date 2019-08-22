Як йога та медитація впливає на мозок

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Йога впливає на мозок
Йога впливає на мозок / unsplash.com

Регулярні заняття йогою і медитацією змінюють структуру мозку, з'ясували американські та нідерландські вчені.

У спостережувану групу увійшли понад 3700 осіб, які займаються йогою і медитацією – учасники масштабного дослідження із загальною вибіркою у 15 тисяч осіб, пише PsyPost.

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Випробовувані заповнили опитувальник про спосіб життя і здоров'я, а також пройшли МРТ-сканування головного мозку. Понад дві тисячі людей зробили цю процедуру кілька разів за період дослідження, що дозволило вченим спостерігати зміни.

Йога та медитація впливає на мозок
Йога та медитація впливає на мозок

Учасники, які займалися йогою і медитацією, частіше за інших повідомляли про високий рівень стресу, але 90% з них зазначили, що практики допомагають їм впоратися з напругою.

Вчені виявили, що у "йогів" права амигдала і лівий гіпокамп були менше в обсязі в порівнянні з тими, хто не займався йогою і медитацією, причому ці зони зменшувалися з часом.

"Відмінності в обсязі були знайдені тільки в правій амигдалі, не в лівій. Це підтверджує попередні дослідження і пояснюється тим, що права амигдала пов'язана з негативними емоціями й миттєвими реакціями, тоді як ліва відповідає за позитивні емоції та пам'ять", – йдеться в статті.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Мозок Йога
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