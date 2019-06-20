Як з дитиною говорити про смерть

Смерть – це невіддільна частина нашого життя, тому розмовляти про неї з дитиною треба.

Ваше головне завдання – донести до дитини 4 ідеї, розповіла психотерапевт Наталія Зайцева.

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1. Ідея кінця існування матеріальних тіл і об'єктів: людського тіла, тварин, рослин, ляльок, порцелянової кружки, та й не порцелянової теж, дивана, супу й т.п.

2. Ідея про те, що існування може закінчиться: природним шляхом (глибока старість, мимовільне руйнування металу, тканини з плином часу), обірватися в результаті нещасного випадку, якихось руйнівних впливів ззовні, закінчиться через гострі або хронічні захворювання, тобто в результаті руйнівного впливу зсередини.

3. Ідея про те, що у відповідь на смерть близьких люди відчувають біль втрати, смуток, тугу за померлим і через це їх поведінка на якийсь час може змінюватися.

4. Ідея того, що у світі людей існують ритуали прощання з померлими, які заведено дотримуватися.



Не потрібно брехати дітям про смерть

Вам необхідно зрозуміти, що смерть є постійно навколо нас, і діти з нею контактують. Вони помічають мертвих птахів на вулиці, збитих кішок, собак на дорозі, бачать в мультику, як буйволи затоптують лева, як у фільмі "Попелюшка" вмирає мама, зрештою вони іноді стають випадковими свідками похоронної процесії на вулиці.

І у дітей виникають закономірні питання, які повинні бути закриті максимально правдиво та зрозуміло для них, а не розповідями про ангелів і душі родичів, які завжди поруч.

Не обманюйте дітей, не думайте, що вони занадто малі для таких тем. Якщо дитина ставить вам питання, значить вона готова до цього. Зрозумійте, діти формують свою "карту світу". Чим більше вона буде відповідати дійсності, тим менше ризик травматизації в майбутньому, тому що травма завжди з'являється там, де реальність розриває шаблон очікувань.

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