Як за допомогою стільця діагностувати рак легенів

Рак легенів, на жаль, досить часто знаходять занадто пізно. Але існують прості тести, що дозволяють виявити його на ранній стадії.

Злоякісні ураження легень – один з найпоширеніших онкологічних захворювань серед чоловіків в Україні, це пов'язано з великою кількістю курців у нашій країні.

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Симптоми раку легенів

Досить часто цю хворобу виявляють на пізніх стадіях, коли допомогти пацієнтові вже нічим не можна. Ось чому так важливо звертати увагу на класичні симптоми пухлин легенів.

Рак легенів – симптоми кашель;

інфекції грудної клітини;

кров в мокроті;

стійка задишка;

Постійна втома;

втрата апетиту;

незрозуміле зникнення ваги.

Діагностика раку легень за допомогою стільця

До менш поширених симптомів раку легенів можна віднести проблему при вставанні, як показують спостереження. Якщо людина сидить, а потім встає, то у пацієнтів з раком легенів з цим виникають певні складнощі. Їм потрібно більше зусиль для підйому, виникають проблеми зі стійкістю. Це один з перших ознак синдрому Ламберта-Ітона. При цьому синдромі м'язи навколо стегон слабшають, пише Express.



Куріння основний фактор виникнення раку легенів \ unsplash.com

Цей різновид пухлин легенів іноді змушує імунну систему людини атакувати зони нервової системи, що і викликає той самий синдром Ламберта-Ітона. На пізніх стадіях можуть слабшати м'язи в районі плечей, а також відбуватися дегенерація мозочка, що провокує втрату балансу і стійкості при рухах рук і ніг. Також у пацієнтів з'являються проблеми з мовою або ковтанням. Дрібноклітинний рак легенів може провокувати й інші проблеми нервової системи, включаючи дотик, зір і навіть в поведінці.

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