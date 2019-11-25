Як загрожує здоров'ю обрізання дерев

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Чому дерева важливі / Unsplash

Більшість людей на планеті проживають у містах, де замало зелених насаджень. Проте виявилось, що відсутність дерев сприяє збільшенню передчасної смертності серед населення.

Безліч досліджень демонструють, що насадження в містах позитивно впливають на здоров'я людини, знижують ризик серцево-судинних захворювань, передчасної смерті та сприяють поліпшенню психічного здоров'я, повідомляє Medical Xpress.

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Група дослідників вирішила узагальнити ці дані та зробити масштабне дослідження. Вони вивчили дев'ять досліджень з семи країн (Канада, США, Іспанія, Італія, Австралія, Швейцарія і Китай), у яких взяло участь понад 8 мільйонів осіб.

Фахівці вивчали супутникові знімки у цих містах та ознайомились з причинами передчасної смертності населення. 

Зелень в місті
Чому важливо саджати дерева

Метааналіз цих досліджень показав, що приріст зелені навколо будинків значною мірою пов'язаний зі зниженням передчасної смертності. Зокрема, в дослідженні наводиться оцінка захисного ефекту: збільшуючи показник рослинності на 0,1 в межах 500 метрів від місця проживання, ризик передчасної смертності зменшується на 4%.

Програми міського озеленення – не лише ключ до зміцнення громадського здоров'я, а й пом'якшення наслідків зміни клімату, адже тоді наші міста стають стійкішими та придатнішими для життя,
– робить висновок Марк Ньювенхейсен, директор Ініціативи з міського планування, навколишнього середовища та здоров'я в ISGlobal.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Екологія Здоров'я Здорове життя Профілактика захворювань Новини Здоров'я Глобальне потепління дослідження
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