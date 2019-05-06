Як захистити себе від хвороб серця: головне правило

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Як захистити себе від хвороб серця
Як захистити себе від хвороб серця / unsplash.com

Вчені з Південної Кореї провели дослідження і дізналися, як можна захистити серце від розвитку артеріальної гіпертензії.

У дослідженні взяли участь 130 тисяч осіб, середній вік який становив 35 років, пише Medical Xpress.

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Дослідники вивчали зв'язок між пасивним курінням і артеріальною гіпертензією.

 
Хвороба - що це?
Це захворювання, коли артеріальний тиск не приходить у норму. У здорової людини після фізичного чи емоційного перенавантаження тиск підіймається, проте за певний час він повертається до норми. Якщо ж тиск не приходить до норми і залишається підвищеним – це так звана есенціальна АГ.

З'ясувалося, щоб захиститися від гіпертензії, потрібно повністю убезпечити себе від пасивного куріння.

Люди з артеріальною гіпертензією значно частіше піддавалися пасивному курінню вдома або на роботі (27,9%), ніж ті, у кого було нормальний кров’яний тиск (22,6%).

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За переконанням вчених, пасивне куріння вдома або на роботі пов'язано з підвищенням ризику артеріальної гіпертензії на 13%. Крім того, проживання з курцем в одному приміщені протягом 20 років, збільшує ризик розвитку хвороби на 15%.

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Серцево-судинні захворювання дослідження Тютюн
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