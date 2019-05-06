Як захистити себе від хвороб серця: головне правило
Вчені з Південної Кореї провели дослідження і дізналися, як можна захистити серце від розвитку артеріальної гіпертензії.
У дослідженні взяли участь 130 тисяч осіб, середній вік який становив 35 років, пише Medical Xpress.
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Дослідники вивчали зв'язок між пасивним курінням і артеріальною гіпертензією.
З'ясувалося, щоб захиститися від гіпертензії, потрібно повністю убезпечити себе від пасивного куріння.
Люди з артеріальною гіпертензією значно частіше піддавалися пасивному курінню вдома або на роботі (27,9%), ніж ті, у кого було нормальний кров’яний тиск (22,6%).
За переконанням вчених, пасивне куріння вдома або на роботі пов'язано з підвищенням ризику артеріальної гіпертензії на 13%. Крім того, проживання з курцем в одному приміщені протягом 20 років, збільшує ризик розвитку хвороби на 15%.
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