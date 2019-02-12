Як захистити себе від хвороби Альцгеймера

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Як захистити себе від хвороби Альцгеймера
Як захистити себе від хвороби Альцгеймера / unsplash.com

Хворобу Альцгеймера називають "чумою XXI століття", адже за різними даними, нею страждають більше ніж 50 мільйонів людей. Наразі ліків від цього захворювання немає, проте вчені продовжують досліджувати фактори, які сприяють його розвитку.

Дослідники з Університету Колумбія (США) та Інституту Тауба виявили, що гормон ірисін (irisin), який утворюється під час занять спортом, може зменшити ризик розвитку наразі невиліковної форми деменції – хвороби Альцгеймера, пише MedicalXpress.

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Вчені провели аналіз зразків мозкової тканини пацієнтів з хворобою Альцгеймера і виявили, що у хворих в гіпокампі (відділі головного мозку, що відповідає за формування пам'яті) вміст гормону знижується.

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Експерименти на мишах показали, що ірисін в мозку гризунів захищає синапси (контакти між нейронами) від пошкоджень, які можуть негативно вплинути на пам'ять. При нестачі ірисіну в гіпокампі у тварин виникають проблеми з пам'яттю й ослаблення синапсів.

 
Хвороба Альцгеймера – причини виникнення
Це захворювання, яке виникає у людей у похилому віці. Воно характеризується послабленням функцій головного мозку. Через це людина не може піклуватися про себе самостійно – вона потребує постійного нагляду і сторонньої допомоги.

Хвороба Альцгеймера виникає через накопичення в нервових клітинах різного "білкового сміття" (тау-білки та білки бета-амілоїду), яке поступово вбиває нейрони в різних частинах мозку. Їх смерть веде до втрати пам'яті і старечого недоумства.

У мишей, які плавали щодня протягом п'яти тижнів, не зафіксували ознак деменції навіть при введенні білків бета-амілоїду – пептидів, які, як заведено вважати, сприяють розвитку хвороби Альцгеймера у людини. Однак блокування активності ірисіну повністю забрало позитивний ефект від фізичної активності.

Ірисін утворюється в організмі при посиленій роботі м'язів. Також дослідники виявили, що він відіграє важливу роль в метаболізмі, зокрема, сприяє перетворенню білого жиру на бурий. 

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Результати дослідження можуть бути використані як терапії деменції у людей. Вчені планують підібрати препарати, які можуть спровокувати вироблення ірисіну або надати дію, яка схожа з дією гормону.

Висновок вчених: фізичні навантаження сприяють утворенню ірисіну, який може зменшити ризик розвитку хвороби Альцгеймера.

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Теги: Здоров'я дослідження Лікування хвороба Альцгеймера
Джерело: 24 Канал
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