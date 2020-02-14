Як закоханість впливає на імунітет: відповідь вчених

Сьогодні День святого Валентина і якщо ви закоханні – вам дуже пощастило. Виявляється, що це почуття допомагає імунній системі ефективніше працювати, та боротися з вірусами.

Про це йдеться в результатах дослідження Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

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У дослідженні брали участь 47 жінок, які за останні два роки почали романтичні відносини. "Почуття закоханості – один з найпотужніших психологічних дослідів в житті людини", підкреслюють вчені. Цей стан позначається на всьому організмі.

Виявилося, що закоханість провокує активізацію генів, відповідальних за вироблення інтерферону – білка, який допомагає боротися з вірусами.



Закоханість стимулює вироблення інтерферону

Дослідники припустили, що так організм жінки готується до вагітності. Коли почуття минають – рівень інтерферону падає. Вченим залишилося з'ясувати, чи справедливі ці висновки і щодо чоловіків.

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