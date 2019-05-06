Як заняття спортом впливає на роботу мозку

В цілому, фізична активність – один з необхідних елементів вашого способу життя, якщо ви зацікавлені у високій продуктивності. Досвід "біохакерів" Кремнієвої долини – тому доказ. І те, чого варто у них повчитися, – щодня виділяти час на роботу з тілом.

Тренування, прогулянки на свіжому повітрі, активний відпочинок, якісний сон, спілкування з друзями і близькими, хобі і здорова дієта — насправді все те, що робить наше життя насиченим і цікавим, також покращує когнітивні здібності, про це в ексклюзивному коментарі Здоров'ю 24 розповів майстер-тренер та співзасновник фітнес-студії hiitworks Ярослав Сойніков.

Читайте також: Як почати бігати і не кинути: поради для початківців

Дослідження в цій області ведуться дуже активно, і є кілька теорій, як вправи зроблять вас розумнішими. Вже доведено, що вправи поліпшують:

настрій і здатність зберігати оптимізм; здатність довго й зосереджено працювати; увагу; довгострокову пам'ять; здібності до навчання.

Співзасновник фітнес-студії hiitworks Ярослав Сойніков “Цікавий факт, що вправи можуть також нівелювати негативний вплив нестачі сну на когнітивні здібності. Тож, якщо ви не виспалися, вам потрібне коротке помірно інтенсивне тренування, щоб мозок запрацював краще”.

Як пояснюється цей зв'язок?

Вправи стимулюють створення нових клітин у мозку. Це дає довгостроковий ефект. Але є і ефект, який ви відчуваєте відразу ж після тренування. Він пов'язаний з виділенням нейротрансмітерів, відповідальних за гарний настрій, активність і стійкість до стресів. Їх ще називають "гормонами щастя".

Крім того, освоєння нового завжди корисно для мозку. Адже нудьга й одноманітність погіршують когнітивні здібності. А різноманітні фізичні вправи можуть навантажити рецептори і змусити мозок вирішувати нові завдання.

Які саме вправи можуть покращити роботу мозку?

Розвинути розумові здібності допоможуть різноманітні вправи з різними снарядами і в різних положеннях.

Помірно інтенсивні вправи мають чудову здатність стимулювати ріст клітин "раціонального мозку", а так само качають довготривалу пам'ять і здатність аналізувати інформацію і приймати правильні рішення. Такий ефект дають, наприклад, заняття на петлях TRX із помірною інтенсивністю.



Заняття на петлях TRX

Високоінтенсивні, інтервальні тренування мають виражений позитивний вплив на загальні показники здоров'я та на ендокринну систему. А це важливо для роботи мозку. Окрім того, вправи допомагають швидко адаптуватися до стресу і знижують на нього реакцію. Такими тренуваннями є кардіо та HIIT-тренування, на яких використовуються високоінтенсивні, інтервальні вправи.

Читайте також: Плавання і хвороби серця: протипоказання та користь

Співзасновник фітнес-студії hiitworks Ярослав Сойніков “Ще одним способом поліпшити концентрацію і збалансувати роботу симпатичної і парасимпатичної нервової системи є йога. Це справжній порятунок для тих, хто працює розумово.Знизити кортизол і поліпшити здатність зберігати зосередженість допомагають також дихальні вправи і використання масажних валиків (грідів)”.

Від яких хвороб мозку захищає фізична активність?

Доведено, що вправи захищають нас від нейронних дегенеративних захворювань, асоційованих зі старінням, таких як хвороба Альцгеймера.

Хвороба Альцгеймера – що це? Це захворювання, яке виникає у людей у похилому віці. Воно характеризується послабленням функцій головного мозку. Через це людина не може піклуватися про себе самостійно – вона потребує постійного нагляду і сторонньої допомоги.



Хвороба Альцгеймера виникає через накопичення в нервових клітинах різного "білкового сміття" (тау-білки та білки бета-амілоїду), яке поступово вбиває нейрони в різних частинах мозку. Їх смерть веде до втрати пам'яті і старечого недоумства.

Що робити людям, які не можуть бути фізично активними?

Якщо вони не можуть бути активними через захворювання, і мова не йде про якісь гострі захворювання, то завжди можна підібрати режим, в якому людина зможе тренуватися. Треба порадитись із лікарем, із тренером і підібрати правильні вправи.



Фізична активність особливо корисна для людей, які мають розумову роботу

Якщо ж мова про те, що у людей просто не вистачає часу займатися. То варто згадати, що тренування поліпшують продуктивність. Якщо додати тренування у графік, ви просто будете швидше і ясніше міркувати та більше встигати. Кожного дня повинна бути хоча б година фізичної активності для підтримки здоров’я та роботи мозку. Це можуть бути 3-4 тренування на тиждень плюс прогулянки, активні хобі, катання на велосипеді тощо.

Співзасновник фітнес-студії hiitworks Ярослав Сойніков “Сидячий спосіб життя негативно впливає на когнітивні здібності. Тривале статичне навантаження на м'язи спини і шиї в неприродному сидячому положенні призводить до м'язових дисбалансів і порушення кровопостачання голови. Багатьом знайомі хронічні болі в області голови та шиї. Це плата за нерухомість. Отже, варто приділяти увагу розтягуванню, відновленню рухливості і зміцненню м'язів кора. У цьому допоможуть відновлювальні заняття типу йоги”.

Як залишатись здоровим у будь-якому віці?

Приділяти хоча б годину на день фізичній активності, достатньо спати, правильно харчуватися та насичувати своє життя цікавою роботою, спілкуванням і приємними подіями.



Щодня потрібно годину бути фізично активним

Читайте також: Топ-5 популярних міфів про тренажерний зал, які можуть вбити ваше здоров’я

Але із фітнесом важливо також не переборщити. Дотримуйтеся правила: не більше 2 високоінтенсивних тренувань на тиждень, 2 помірно інтенсивних тренування і 1-2 відновлювальних. Надмірна кількість інтенсивних тренувань так само шкідлива для розумової працездатності, як і їх відсутність. Щоби бути здоровим, треба дотримуватися міри в усьому.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.