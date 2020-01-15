Як заохотити дитину до спорту: поради

Заняття спортом є важливою складовою життя сучасної людини. Наразі існує безліч центрів, спортзалів та секцій, які сподобаються будь-кому в залежності від зайнятості і темпераменту. Однак до активного способу життя варто заохочувати ще з дитинства, адже в майбутньому ваші малюки точно подякують не лише за фізичну силу, а й психічне здоров'я.

Як пише пресслужба Центру громадського здоров'я МОЗ в Україні, фізична активність знижує дратівливість і тривожність, покращує самопочуття, додає впевненості у собі, сприяє соціальній інтеграції у суспільстві. Діти й підлітки віком 5-17 років мають активно рухатися щонайменше 60 хв щодня.

Читайте також: З кожним поколінням температура тіла людей знижується: дослідження

Як заохотити дитини до спорту?

Допоможіть дітям зробити фізичну активність невіддільною частиною їхнього життя;

Будьте прикладом для своєї дитини. Займайтеся спортом і відпочивайте активно;

для своєї дитини. Займайтеся спортом і відпочивайте активно; Нехай фізична активність стане повсякденним заняттям вашої родини – гуляйте разом, грайте в рухливі ігри;

Подаруйте своїм дітям спорядження для активних занять – велосипед, ролики, скакалку, м’яч;

Водіть дітей у місця, де вони можуть бути активними: громадський парк, ігровий майданчик, футбольне поле, стадіон;

Створюйте умови для занять спортом , спортивними хобі та знайомте дітей з новими видами фізактивності;

, спортивними хобі та знайомте дітей з новими видами фізактивності; Замість того, щоб дивитися телевізор після обіду, заохочуйте свою дитину вигадувати веселі активні заняття з друзями та родиною, наприклад, гуляти, грати у квача або кататися на велосипедах.

Дотримуйтеся правил безпеки. Завжди дбайте про засоби захисту для своїх дітей — шоломи, наколінники, рукавички відповідно до віку.

Які види фізичної активності потрібні дітям?

Кардіонавантаження

Заняттям з кардіонавантаження потрібно приділяти найбільше часу і виконувати тричі на тиждень. Це може бути швидка ходьба, або катання на велосипеді.

Зміцнення м’язів

Чудовим заняттям для зміцнення м'язів можуть стати, наприклад, гімнастика та віджимання. Такі вправи рекомендується робити щонайменше тричі на тиждень.

Зміцнення кісток

У цьому допоможуть стрибки на скакалці, або біг — як мінімум тричі на тиждень.