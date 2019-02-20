Як запах чоловіка впливає на жіночу поведінку

Американські психологи з'ясували, що під впливом чоловічого феромону андростенона жінки більше п'ють.

Вчені з Університету Південної Флориди запросили 103 жінки взяти участь в експерименті. За легендою, їм потрібно було оцінити чоловічий парфум, йдеться в дослідженні.

Читайте також: Чому оральний секс має бути захищений: 6 інфекційних причин

Насправді парфумами скористалися тільки 50% добровольців-чоловіків – і це був аромат з чоловічим феромоном. Інші ж нанесли на тіло звичайну воду.



Жінки більше п'ють, коли відчувають запах чоловіка

Потім дослідники простежили за поведінкою учасниць. Жінки, на яких впливав чоловічий запах, частіше за інших торкалися до пива (в рамках експерименту їм налили безалкогольне пиво). Психологи пояснюють це тим, що алкоголь в культурі асоціюється з сексом.

Як показали попередні дослідження, в експерименті з жіночими феромонами чоловіки робили так само – від хвилювання починали більше пити.

Також австралійські науковці з'ясували, що якщо чоловік подивиться на сексуальну жінку, йому буде дуже хотітися м'яса.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.