Як запах чоловіка впливає на жіночу поведінку

444 Читать новость на русском
Як на жінку впливає запах чоловіка
Як на жінку впливає запах чоловіка / pixabay.com

Американські психологи з'ясували, що під впливом чоловічого феромону андростенона жінки більше п'ють.

Вчені з Університету Південної Флориди запросили 103 жінки взяти участь в експерименті. За легендою, їм потрібно було оцінити чоловічий парфум, йдеться в дослідженні. 

Читайте також: Чому оральний секс має бути захищений: 6 інфекційних причин

Насправді парфумами скористалися тільки 50% добровольців-чоловіків – і це був аромат з чоловічим феромоном. Інші ж нанесли на тіло звичайну воду.

Алкоголь жінка
Жінки більше п'ють, коли відчувають запах чоловіка

Потім дослідники простежили за поведінкою учасниць. Жінки, на яких впливав чоловічий запах, частіше за інших торкалися до пива (в рамках експерименту їм налили безалкогольне пиво). Психологи пояснюють це тим, що алкоголь в культурі асоціюється з сексом.

Як показали попередні дослідження, в експерименті з жіночими феромонами чоловіки робили так само – від хвилювання починали більше пити.

Також австралійські науковці з'ясували, що якщо чоловік подивиться на сексуальну жінку, йому буде дуже хотітися м'яса.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Великий піст 2019: що можна їсти та що не треба робити
сьогодні
13635
Теги: Здоров'я Здорове життя Психологія Алкоголь Жіноче здоров’я
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Все про крепатуру: чому болять м'язи після тренувань та що з цим робити
сьогодні 12:35 Все про крепатуру: чому болять м'язи після тренувань та що з цим робити
723
Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
14 лютого 13:54 Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
53401
Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
14 лютого 11:00 Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
Олександр Бевза 1457
Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
13 лютого 17:30 Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
Олександр Бевза 1772
Дитяча урологія: на що мають звертати увагу батьки хлопчиків
12 лютого 14:00 Дитяча урологія: на що мають звертати увагу батьки хлопчиків
Олександр Бевза 2763
Українці розробили унікальний додаток для діагностики раку: у чому його особливість
7 лютого 16:00 Українці розробили унікальний додаток для діагностики раку: у чому його особливість
Яніна Ткачук 5303
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук