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Як запах коханої людини може покращити вам життя

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Запах партнера покращує сон / Unsplash

Запах коханої людини добре допомагає при проблемах із засинанням і безсонням. Він діє як снодійне, покращуючи якість сну, навіть якщо партнери не були присутні поруч.

Наукові фахівці провели серію випробувань, в ході яких добровольцям давали нюхати запахи улюблених людей. В результаті у випробовуваних покращився сон, про це пише Medicalxpress.

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Як проходило дослідження?

Під час експериментів 155 учасників отримували дві однакові на вигляд футболки, які використовували як наволочку. Одну з них попередньо носила кохана людина добровольця, але вчені не повідомляли про це.

З кожної футболкою випробовувані проводили по дві ночі підряд. Якість їхнього сну вимірювали чутливими приладами. В результаті було встановлено: люди краще засипали й відчували себе комфортніше, коли відчували запах романтичного партнера.

Запах коханої людини покращує сон
Запах коханої людини покращує сон / unsplash.com

Результати дослідження

Одним з найдивовижніших відкриттів є те, як запах коханої людини може покращувати якість сну навіть без його присутності. Під його впливом учасники дослідження рідше крутились і проявляли менше симптомів занепокоєння,
– повідомили автори проєкту.

Вони пояснюють: запах коханої людини діє як снодійне, посилюючи відчуття безпеки, спокою і розслаблення. Зараз дослідники набирають учасників для експериментального дослідження, щоб з'ясувати, чи може запах батьків поліпшити якість сну дитини.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Сон Психологія
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