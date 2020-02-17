Як запах коханої людини може покращити вам життя
Запах коханої людини добре допомагає при проблемах із засинанням і безсонням. Він діє як снодійне, покращуючи якість сну, навіть якщо партнери не були присутні поруч.
Наукові фахівці провели серію випробувань, в ході яких добровольцям давали нюхати запахи улюблених людей. В результаті у випробовуваних покращився сон, про це пише Medicalxpress.
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Як проходило дослідження?
Під час експериментів 155 учасників отримували дві однакові на вигляд футболки, які використовували як наволочку. Одну з них попередньо носила кохана людина добровольця, але вчені не повідомляли про це.
З кожної футболкою випробовувані проводили по дві ночі підряд. Якість їхнього сну вимірювали чутливими приладами. В результаті було встановлено: люди краще засипали й відчували себе комфортніше, коли відчували запах романтичного партнера.
Запах коханої людини покращує сон / unsplash.com
Результати дослідження
Одним з найдивовижніших відкриттів є те, як запах коханої людини може покращувати якість сну навіть без його присутності. Під його впливом учасники дослідження рідше крутились і проявляли менше симптомів занепокоєння,
– повідомили автори проєкту.
Вони пояснюють: запах коханої людини діє як снодійне, посилюючи відчуття безпеки, спокою і розслаблення. Зараз дослідники набирають учасників для експериментального дослідження, щоб з'ясувати, чи може запах батьків поліпшити якість сну дитини.
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