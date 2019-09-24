Як запропонувати партнеру вільні стосунки

Вільні стосунки – це вид взаємин, коли пара хоче бути разом, але згодні на немоногамні відносини – секс з іншими людьми, а не тільки з партнером.

Провідний психолог, Террі Конлі, який вивчає сексуальність, рекомендує ні в якому разі не робити це під час сварки, пише The New York Times.

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Як про це сказати?

Починати розмову про вільні стосунки варто здалеку – можливо, відповідний момент підвернеться за келихом вина, коли ви почнете згадувати знаменитостей, з якими були б не проти зайнятися сексом.

Якщо ви точно вирішили покінчити з моногамією (секс тільки з одним партнером), будьте чесні й відверті з партнером і обговоріть правила.

Однак, якщо ваш партнер шокований від ваших слів, – це не добре. І навряд погодиться на таку пропозицію.



На полігамію погодяться не всі партнери

Чому люди обирають вільні стосунки?

Причин, за якими люди віддають перевагу відкритим відносини, може бути кілька – від розбіжності лібідо до нудьги та бажання нових відчуттів. До відкритих відносин зазвичай готові пари без упереджень, в яких обидва партнери не схильні ревнувати, а у випадку гетеросексуальних пар – менш жорстких гендерних норм.

Чи варто переходити від розмов про поліаморію до практики – вирішувати вам двом. Але навіть спільні фантазії на тему можуть повернути пристрасть у ваші стосунки. Якщо бюджет дозволяє вам звернутися до фахівця, питання відкритих відносин можна обговорити на парній терапії.

Якщо обидві сторони готові до нового етапу, встановіть випробувальний термін. Якщо через кілька місяців ваш партнер незадоволений форматом пари, доведеться вирішити, йти вам з цих відносин або повернутися до добре знайомої моногамії.

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