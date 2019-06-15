Як заснути під час спеки: корисні поради на ніч

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Як заснути під час спеки
Як заснути під час спеки / tomasvysniauskas

Влітку через перепади температури та спеку навіть ввечері буває вкрай важко заснути. А від цього ви прокидаєтесь зранку втомленими та розбитими.

Експерти порталу PureWow поділилися корисними порадами про те, як полегшити спекотну літню ніч і заснути без проблем.

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Приймайте душ

Прийміть прохолодний душ безпосередньо перед тим, як лягати спати. Так ви знизите температуру тіла і заснете більш комфортно.

Подушка – це важливо

Влітку надайте перевагу подушкам з гречаним лушпинням. Така подушка сприяє кращій вентиляції повітря. На додаток до своїх охолоджувальних властивостей, гречані подушки приймають анатомічну форму голови людини та дозволяють м'язам шиї й спини розслабитися. Окрім того, оберіть шовкову наволочку.


Влітку краще спати на гречаних подушках у шовкових наволочках

Шовк є природним регулятором температури, тому, коли подушка покрита шовковою наволочкою, шкіра голови й обличчя "дихає", а спека переноситься легше.

Змініть постіль

Влітку обирайте постільну білизну з меншою кількістю ниток. Чим менша щільність тканини постільної білизни, тим легше заснути в розпал літа. Чим менше ниток, тим краща повітропроникність тканин.

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Засинайте поодинці

Коли поруч засинає дружина/чоловік/діти чи навіть ваш улюблений котик – це додаткова температура. Щоб заснути без проблем, важлива циркуляція повітря. Чим більш простора кімната і спальне місце, тим краще.


Засинайте поодинці

Зашторюйте вікна

Як тільки виходите на роботу або по справах – зашторте вікна, щоб кімната не нагрівалася протягом дня і ви засинали в більш прохолодному приміщенні. А от після пробудження – першим ділом відкривайте штори. Нехай від сонячних променів ваш організм отримує цінний вітамін D, який підвищує рівень серотоніну і піднімає настрій.

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Теги: Здоров'я Спека в Україні Новини Здоров'я Здорове життя Поради
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