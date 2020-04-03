Як займатися сексом в час пандемії коронавірусу
Як займатися сексом в час карантину та пандемії поширення коронавірусу. Розповідаємо як діяти, якщо живете з партнером, якщо перебуваєте на відстані, або взагалі не маєте постійного партнера, але бажання займатися сексом є.
Змоделювало ситуації видання Anywell.
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Чи можна заразитися коронавірусом під час сексу
Так, секс може сприяти передачі коронавірусу: навряд чи ви примудрилися зайнятися їм на дистанції в півтора метра.
Але безпосередньо через контакт вірус не передасться: адже, це респіраторне захворювання, яким можна заразитися через слину, геніталії тут ні до чого.
Оскільки у нас запроваджено режим соціальної ізоляції, від побачень наживо зараз краще відмовитися і перейти на спілкування онлайн. Займатися сексом з кимось, якщо ви не живете разом, не варто. так само як і заводити друзів по сексу. Краще потерпіти, зараз найбезпечніший для вас партнер – ви самі: мастурбація буде безпечніше.
Якщо ви з партнером на відстані
Якщо ви з партнером вирішили не проводити карантин разом, розумніше буде утриматися від зустрічей. В умовах відсутності фізичного контакту можна спробувати іграшки для відносин на відстані, секс телефоном чи еротичне листування.
Фото, відео та чуттєві повідомлення точно не допоможуть COVID-19 поширитися – але тут ми повинні попередити вас, що ви повинні повністю довіряти своєму партнеру і бути впевненими в тому, що інформація, якою ви поділитеся, не буде передана далі.
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Ви з партнером живете разом
Це оптимальний варіант! Але поговоріть зі своїм партнером і вирішите, що ви обидва будете дотримуватися соціального дистанціювання і базових правил гігієни. ВООЗ пише про те, що ризик передачі коронавірусу в домашніх умовах становить 3 – 10%.
Якщо у вашого партнера симптоми COVID-19 чи іншого респіраторного захворювання, займатися з ним сексом точно не варто – в такому випадку краще спати в окремих кімнатах. Якщо у вашому будинку кілька ванних, краще розділити і їх теж. Але якщо ви обидва відчуваєте себе добре і не перетиналися з людьми, у яких виявили COVID-19, секс буде безпечним.
Секс іграшки краще регулярно очищувати/Фото:Unsplash
Як щодо секс-іграшок?
Якщо їх використовуєте тільки ви, малоймовірно, що вони можуть бути джерелом вірусу. Але якщо за останні 72 години іграшка перебувала не у вас вдома, краще переконатися в тому, що вона знезаражена, адже на деяких поверхнях вірус може затримуватися до 3 днів. Тільки не використовуйте антисептик, це може викликати подразнення слизової статевих органів.
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