Як зайва вага впливає на довголіття: несподівані висновки

Неодноразово вчені доводили, що надмірна вага погано впливає на здоров’я людини. Проте дослідники з Данії заявили, що люди з зайвою вагою мають більше шансів прожити довше, ніж люди з нормальною вагою.

У дослідженні, яке тривало сорок років, взяли участь 100 тисяч людей з Данії, пише Science Alert.

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Індекс мати тіла (ІМТ) у проміжку 18,5 і 24,9 означає, що у вас нормальна вага;

якщо ваш ІМТ становить від 25 до 29,9, то вага надмірна;

ІМТ 30 або більше класифікують як "ожиріння".

Про те, як розрахувати індекс маси тіла – читайте тут.

Дослідження виявило, що ті, хто потрапив у категорію "ожиріння", мали такий же ризик смерті, що й у людей з нормальною вагою

Ці результати підтвердилися при врахуванні таких факторів як вік, стать, сімейний анамнез захворювання, соціально-економічний статус і куріння.

Найнижчі ризики смерті мали люди, у яких індекс маси тіла становив 23,7–27.

Це означає, що за останні 40 років вагова категорія, яку пов'язують з найдовшою тривалістю життя, перейшла від "нормальної ваги" до "надмірної".



У людей з надмірною вагою найнижчі ризики смерті

Це говорить про те, що або наша класифікація "нормальної" ваги неправильна, або зв'язок між вагою та загальним станом здоров'я набагато складніший.

Попри це є й обмеження дослідження – в експерименті не брали участі люди з різних рас.

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