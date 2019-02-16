Як зберегти баланс у стосунках: поради психолога

У кожної пари бувають щасливі та критичні моменти у відносинах. Проте, для того, аби зберегти баланс - потрібно говорити з партнером про свої почуття, уподобання та те, що не подобається.

Психолог Олеся Тихоненко та гештальт-терапевт Наталя Ярош відзначили, що невисказані зауваження лише псують стосунки, пише "Експрес".

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"Говоріть з партнером про свої почуття. Якщо бачите, що стаєте залежним від нього, а він використовує вас як ресурс, – не мовчіть. Розповідайте про свої потреби, бажання. Недомовки псують стосунки. Якщо партнери замовчують образи, між ними виростає стіна недовіри", – зауважила Наталя Ярош.

У стосунках варто бути гнучким і робити кроки назустріч одне одному. Але в жодному разі не можна підлаштовуватися під партнера, якщо від нього немає віддачі.

Якщо кохана людина не розуміє партнера, і не може зрозуміти, що йому некомфортно бути залежним, то навряд чи такі стосунки потрібні взагалі.

Не забувайте у стосунках про себе, не відмовляйтесь від своїх інтересів, хобі, виділяйте час для себе. Той, хто справді вас любить, поважатиме ваші інтереси,

– додала психолог Тихоненко.

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