Як зберегти здоров'я дитячих зубів

Нехтувати чищенням зубів дітям не можна. Вони їдять так само як і дорослі і у них також накопичується зубний наліт.

Чистимо зуби малюкові як тільки з'явилися перші зуби. Купуйте щітку, дайте в руки, хай малюк дивлячись на вас теж водить нею в роті для звички, але пам'ятайте, до 7 років чистити зуби дитині майте ви, розповів стоматолог Олександр Газаров.

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Пасти можна використовувати будь-які дитячі, щоб склад був безпечним але, можна і без них взагалі. Також намагайтеся з самого народження обмежити споживання солодкого дітям.



Діти мають чистити зуби двічі на день

Професійна гігієни для дітей як і для дорослих – двічі на рік. Щоденна ретельна гігієна рота обов'язкова, але вона не всесильна. Тільки спеціальні щітки і пасти, кюрети і ультразвук здатні якісно почистити зуби.

Якщо дитина бачить ваше правильне ставлення до гігієни – буде випрошувати щітку, щоб трохи почистити зуби.

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