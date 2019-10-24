Як зберігати приготований рис, щоб не отруїтись

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отруєння рисом
отруєння рисом / pixabay.com

Рис улюблений продукт багатьох. Його готують як гарнір чи основу до страв, але не усі знають, що рис не зовсім безпечний продукт. Зокрема, якщо його зберігати неправильно, він може викликати отруєння.

Британські вчені вивчали чи можна отримати отруєння, якщо споживати розігрітий рис та дійшли висновку, що рис сам по собі є поживним і корисним продуктом. Однак, важливо правильно зберігати та розігрівати рис.

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Чи можна отруїтися рисом

Перш за все, перед тим як приготувати рис, важливо ретельно помити його. Проточна вода повинна змити весь бруд і бактерії, які можуть міститися в крупі. 

Річ у тім, що сирий рис містить спори Bacillus careus бактерії, що можуть спричиняти отруєння.

Бактерії можуть виживати навіть після приготування.

Чим довше рис залишається при кімнатній температурі, тим вища ймовірність отримати харчове отруєння – блювоту або діарею.

Після приготування рису, протягом години слід поставити його в холодильник. 

Важливо, що рис не можна їсти через кілька днів.

Поради безпечної подачі рису

1. В ідеалі подавайте рис, як тільки він був приготовлений.

2.Остудіть рис якомога швидше – протягом години.

3. Рис не можна їсти через кілька днів. Оптимальний термін споживання – два дні.

4. Не перегрівайте рис по кілька разів через короткий проміжок часу.

5. Правильний розігрів рису такий же важливий процес, як і його приготування.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування Отруєння Профілактика захворювань
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