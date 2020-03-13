Як зберігати здоровий сон: поради спеціаліста

Сьогодні, 13 березня, світ відзначає Міжнародний день сну. Традиція згадувати й говорити про такий стан нашого організму існує понад десяток років. Тоді як звичку достатньо і якісно спати наслідує далеко не кожен.

З такої нагоди Здоров’я 24 ділиться корисними порадами щодо збереження здорового сну, а також знайомить читачів із його розладами.

За коментарем ми звернулись до лора-сомнолога Захара Чушака із клініки "Ніссон".

Лікар Захар Чушак “Уві сні людина проводить майже третину свого життя, тому цій його частині варто приділяти пильну увагу. Адже від якості часу, який проводимо в ліжку уночі, залежить те, як наш організм функціонуватиме впродовж світлового дня. А правильний сон – це джерело прекрасного настрою, гарного самопочуття та, звичайно, краси”.

Скільки фаз має наш сон?

Тривалість сну людини – питання дискусійне. Все тому, що комусь для відновлення необхідно поспати 8 годин, тоді як іншим цілком вистачає п’яти-шести. Однак коли говоримо про сонну "математику", забувати не можна і про її фази, яких є кілька.

Це неспання, тобто, час перед сном, дрімота, легкий сон, відтак глибокий та сновидіння. Середня тривалість циклу в період пізньої ночі становить 90-110 хвилин, тоді як інші є коротшими й сягають 70-100. Якщо ви спите в середньому по 8 годин, то якраз повноцінно проходите ці п’ять стадій,

– розповів спеціаліст.



Сон складається із п’яти циклів, спати таки бажано 8 годин/ Unsplash

Чому кількість виробленого мелатоніну важлива?

Мелатонін – це гормон, який продукує людський мозок (епіфіз) у темноті, його називають ще "гормоном краси". Саме він формує циркадність нашого сну, досягаючи свого піку після півночі.

Йому шкодить надмірна кількість світла, яке пригнічує вироблення мелатоніну, відбувається блокада. Тому чим більше цієї речовини вироблятиме організм, тим якіснішим буде наш сон, відтак продуктивніше працюватимемо вдень і ліпше себе почуватимемо. Нестача ж гормону призводить до безсоння, втоми, подавленого настрою, в’ялості шкіри, набору ваги.

Згідно зі статистикою, майже половина дорослого населення України мають проблеми зі сном, а 10% страждають від хронічного безсоння. За словами лора-сомнолога, помітити в себе ознаки інсомнії можна тоді, коли з тих чи інших причин ви не можете засинати протягом місяця або по кілька разів прокидаєтесь уночі.

Лікар Захар Чушак “Причинами цього стають стрес, гормональні зміни, вживання алкоголю чи наркотиків, а ще некомфортний сон, наприклад, при світлі. Є кілька порад для профілактики неспання: лягайте в один і той же час, не наїдайтесь на ніч та створіть зручне місце для сну”.



Безсоння – один із найпоширеніших розладів сну / The Sunday Post

Також наш співрозмовник зазначає: безсоння може спричинити й інші захворювання, зокрема апное уві сні – тимчасове припинення дихальних рухів, що зумовлене гальмуванням дихального центру. Для його лікування застосовують терапію CPAP (Constant Positive Airpress Pressure).

Це метод корекції зупинок дихання під час сну, суть якого у створенні постійного позитивного тиску в дихальних шляхах. Його проводять за допомогою компактних програмованих апаратів з мініатюрним компресором, що подає хворому повітря під підвищеним тиском. Для комфорту часто використовується зволожувач. Це просто й ефективно, а ще знижує розвиток серцево-судинних захворювань. Ви самостійно одягаєте та знімаєте маску, що дає можливість у будь-який момент від’єднатись від апарату, також його легко брати зі собою у поїздку,

– розповідає Захар Чушак.

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