24 канал техно lifestyle Економіка спорт футбол дизайн auto Освіта 24 Likar покер
more

Як здорове харчування допоможе зекономити гроші

1160 Читать новость на русском
Здорове харчування зекономить гроші на лікування / unsplash.com

Група дослідників з Університету Тафтса і Школи громадської охорони здоров'я Гарвардського університету проаналізувала вплив десяти показників дієти включаючи споживання фруктів і овочів, горіхів і насіння, переробленого м'яса та оцінила щорічні витрати на лікування захворювань.

Виявилося, що вони становлять понад 300 доларів (7200 гривень) для людини на рік, пише PLOS Medicine.

Також на тему: 10 продуктів, які швидко покращують сексуальне життя

Як проходило дослідження

У новому дослідженні вчені зосередилися на вимірюванні вмісту в раціоні десяти груп харчових продуктів – фруктів, овочів, горіхів / насіння, цільного зерна, необробленого червоного м'яса, обробленого м'яса, солодких напоїв, поліненасичених жирів, морепродуктів, омега-3 жирів і натрію та оцінці їхнього впливу на здоров'я організму.

via GIPHY

Команда проаналізувала ризик виникнення кардіо метаболічних захворювань кожного учасника і середні витрати на лікування. Потім вчені перерахували, скільки грошей на походи до лікарів витрачали б люди, якби харчувалися більш збалансовано.

Результати дослідження

Виявилося, що в середньому кожна людина витрачає 301 долар на лікування кардіо метаболічних захворювань, викликаних нездоровим харчуванням. Найбільший негативно впливають три показники дієти: споживання переробленого м'яса, низьке споживання горіхів / насіння і низьке споживання морепродуктів, що містять омега-3 жирні кислоти.

Вчені відзначають, що, можливо, їх робота недооцінює вартість поганих харчових звичок, оскільки неправильне харчування може бути причиною не тільки кардіо метаболічних захворювань, але і інших хвороб, таких як рак. 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020: 20 ідей з фото
сьогодні
5066
Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Здорове харчування Гроші Лікування Профілактика захворювань
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
22 грудня 19:00 Найважливіші прориви у боротьбі з раком, які вчені здійснили у 2019 році
Марія Бондар 1225
20 грудня 17:30 8 публікацій про здоров'я, від яких найбільше "бомбануло" у 2019 році
Анастасія Кушпіт 1650
18 грудня 13:01 Найцікавіші міфи про здоров'я, які ми спростували у 2019 році
Вероніка Климська 2125
17 грудня 20:00 Головні перемоги та поразки української медицини у 2019 році
Олена Кандяк 507
17 грудня 15:41 Скандали у МОЗ: хто звільнився через незгоду з новим керівництвом
Анастасія Кушпіт 664
Новини
Більше новин
Залиште відгук