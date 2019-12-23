Як здорове харчування допоможе зекономити гроші

Група дослідників з Університету Тафтса і Школи громадської охорони здоров'я Гарвардського університету проаналізувала вплив десяти показників дієти включаючи споживання фруктів і овочів, горіхів і насіння, переробленого м'яса та оцінила щорічні витрати на лікування захворювань.

Виявилося, що вони становлять понад 300 доларів (7200 гривень) для людини на рік, пише PLOS Medicine.

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Як проходило дослідження

У новому дослідженні вчені зосередилися на вимірюванні вмісту в раціоні десяти груп харчових продуктів – фруктів, овочів, горіхів / насіння, цільного зерна, необробленого червоного м'яса, обробленого м'яса, солодких напоїв, поліненасичених жирів, морепродуктів, омега-3 жирів і натрію та оцінці їхнього впливу на здоров'я організму.

Команда проаналізувала ризик виникнення кардіо метаболічних захворювань кожного учасника і середні витрати на лікування. Потім вчені перерахували, скільки грошей на походи до лікарів витрачали б люди, якби харчувалися більш збалансовано.

Результати дослідження

Виявилося, що в середньому кожна людина витрачає 301 долар на лікування кардіо метаболічних захворювань, викликаних нездоровим харчуванням. Найбільший негативно впливають три показники дієти: споживання переробленого м'яса, низьке споживання горіхів / насіння і низьке споживання морепродуктів, що містять омега-3 жирні кислоти.

Вчені відзначають, що, можливо, їх робота недооцінює вартість поганих харчових звичок, оскільки неправильне харчування може бути причиною не тільки кардіо метаболічних захворювань, але і інших хвороб, таких як рак.

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