Як жінкам кинути курити: вчені назвали ефективний спосіб

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Вчені назвали спосіб, як кинути курити жінкам
Вчені назвали спосіб, як кинути курити жінкам / Фото з відкритих джерел

Жінки-курці втричі рідше відмовляються від куріння, ніж чоловіки. Причиною цього є неефективний спосіб лікування залежності. Проте, вчені назвали ефективний спосіб, як жінкам кинути курити – їм потрібно менше нервуватися та спокій.

Американські вчені з Медичного університету Південної Кароліни США провели експеримент, під час якого слідкували майже за двома сотнями курців, передає "МедикФорум".

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У нервовій ситуації жінки відчували більше стресу, аніж чоловіки. Через це у них частіше виникало бажання затягтися сигаретою.

Вчені дійшли висновку, що притаманна жінкам нервозність може посилювати їх тягу та звикання до куріння. Тому, поки жінка буде перебувати у стресі і не відновить свій спокій, навряд чи зможе кинути курити.

via GIPHY

Залежність від куріння у прекрасної половини людства визначається не бажанням отримати нову дозу нікотину, а психоемоційним фактором.

"Найпоширенішим пропонованим способом кинути курити сьогодні є нікотінозамінна терапія - пластирі, жувальні гумки, інгалятори. Якби жінки залежали від сигарет насамперед через нікотин, це було б чудовим рішенням. Проте на жінках всі ці замінники працюють не дуже ефективно", – зазначили дослідники.

Тому, для того аби позбутися цієї шкідливої звички жінкам рекомендують займатися медитацією, спілкуватися з психологом і простіше дивитися на життєві негаразди.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Жіноче здоров’я Тютюн дослідження
Джерело: 24 Канал
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