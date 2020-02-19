Як жінки та чоловіки з легкістю визначають "партнера на одну ніч"

Згідно з дослідженням, як і жінки, так і чоловіки, досить просто на підсвідомому рівні визначають "легкодоступного партнера". Втім, як виявилось, користуються цією інформацією по-різному.

Такі риси, як схильність до флірту, звичка розслаблятися за допомогою спиртного й емоційна незрілість, підвищують шанси людини стати об'єктом маніпуляцій, обману й тиску, враховуючи романтичні та статеві стосунки, пише Evolutionary Behavioral Sciences.

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Дослідники зазначають, що зазвичай такі дослідження присвячені чоловікам, які влаштовують собі "полювання" на жінок, після чого сексуально експлуатують їх. Натомість фахівці вирішили провести експеримент, аби визначити, як саме жінки визначають доступніших для експлуатації партнерів, чи роблять вони це та на скільки їх приваблюють такі риси.

151 студентці показали 110 фото чоловіків, й деякі з них свідчили про риси, які пов'язують з піддатливістю та емоційною нестабільністю: сором'язливість, юність, сонливість, сп'яніння, незрілість або нерозсудливість. Після цього дівчат описати, Потім дівчат опитали, наскільки кожен з чоловіків привабливий для випадкового сексу та для тривалих стосунків, а також наскільки легко його вдалося б спокусити, використати для виконання власних бажань в сексі чи обдурити. Після цього, отримані дані порівняли з результатами аналогічного дослідження з чоловіками, яке проводили у 2012 році.

Ми виявили, що жінки можуть ідентифікувати чоловіків, на яких було б легше чинити тиск, обдурити, спокусити або піддати сексуальному насильству, так само, як чоловіки можуть ідентифікувати таких жінок. Але, на відміну від чоловіків, жінки не вважають ці сигнали привабливими,

– йдеться в дослідженні.

Вочевидь, якщо жінка хоче використати чоловіка для сексу, то звертає увагу на інші сигнали. Під час обох досліджень, жінки та чоловіки зійшлись лише не тій думці, що обидвом сторонам подобаються партнери, схильні до флірту. Втім, все що стосується решти факторів, для жінок виявилися значно важливішими ознаки генетичної пристосованості (наприклад, інтелект та риси обличчя).

Жінок не приваблюють чоловіки, якими легко маніпулювати або яких легко обманювати… Що приваблює жінок? Гарне здоров'я і зацікавленість,

– заявив доктор Едейр.

Фахівці зазначають, що гендерні стратегії жінок та чоловіків можуть змінюватися з плином часу та залежати від культури.

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