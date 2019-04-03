Як жінці отримати задоволення від сексу, якщо не підходить розмір члена

Майже ніхто не знає, що для жіночого оргазму достатньо статевого члена довжиною 5 сантиметрів. Майже всі чутливі зони розташовані при вході у піхву, а на дні і на стінках їх майже немає.

До того ж середня глибина піхви 9-10 сантиметрів, але вона еластична і здатна розтягуватися, коли це відбувається занадто сильно – жінка може відчувати біль, розповіла сексолог Ольга Василенко.

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Тому дуже важливо знати практики і пози для того, щоб отримати задоволення від сексу з будь-яким розміром статевого члена.

Маленький пеніс

Середня довжина статевого члена в Україні 13,9 сантиметра, тому маленькими можна вважати всіх, які набагато менші цієї цифри. У такому випадку допоможуть:

Глибокі пози. Це поза колінно-ліктьова, поза зверху, поза, коли жінка на спині з закинутими ногами вгору. Ви самі можете їх підібрати!

Вибирайте пози, при яких тиск буде на передню стінку піхви. Наприклад, жінка зверху і відхилена назад від партнера, а не до нього. Або чоловік ззаду і жінка не просто стоїть на четвереньках, а підняла тулуб до нього вгору.

Важлива швидкість. Робіть це або швидко і глибоко, або дуже повільно, щоб відчути член усередині.

Не забувайте про клітор! Саме він є найбільш чутливою точкою на жіночому тілі, а не піхва (як заведено вважати). Так що розширюйте горизонти вашого сприйняття сексу. Задоволення можна отримати не тільки від входження партнера.

Великий пеніс

Дуже важливо, щоб лубриканту було багато.

Перед сексом краще простимулювати піхву руками для підготовки і розтягування.

Нехай процесом керує жінка! Тільки вона може контролювати глибину і швидкість.



Жінка має керувати процесом під час заняття сексом з чоловіком, в якого великий пеніс

Пози вибирайте не глибокі. Наприклад, місіонерська поза, але з трохи зведеними ногами у жінки. Або поза зверху під нахилом до чоловіка, де жінка сама вибирає глибину проникнення.

Комусь подобаються пози з широко розведеними ногами у жінки. Особливо якщо біль виникає в першій третині піхви.

Найголовніше – не мовчіть! Багато жінок просто терплять. Довіряють чоловічій "експертній" думці! А більшість чоловіків переконані, що головне це розмір. І якщо великий, то 100% буде добре!

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