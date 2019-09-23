Як жити з токсичними людьми не нашкодивши своїй психіці
Токсичні люди – це люди з дещо деструктивним світоглядом. Після спілкування з такими людьми ми або відчуваємо втому та спустошення, або ведемося на їхні маніпуляції, чим ще більше погіршуємо своє становище.
Зазвичай, психологи радять обривати зв'язки з "отруйними" особами. Проте психологиня Анна Мельник дала декілька дієвих порад, що робити у тому випадку, якщо це рідна вам людина.
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Токсичні люди часто жаліються на життя і переважно знецінюють абсолютно все, з чим мають справу. Вони люблять перекладати відповідальність на інших та маніпулювати, вказувати на помилки і ніколи не визнавати своїх. Зазвичай такі особи некоректно спілкуються з тими, хто не підпадає під їх "статус", а також часто заздрять та схильні до ревнощів.
Отруйні люди часто роздають поради, проте будьте певні – це лише черговий спосіб виділитись, аби видатись кращим за когось.
Як зрозуміти, що поруч з вами токсична людина
- Стає морально погано, ви відчуваєте душевний біль чи сором за себе та не можете зрозуміти чому;
- Виникає відчуття марної трати часу;
- Відчуваєте спустошення;
- Хочете змити з себе невидимий бруд;
- Починаєте сумніватися у собі та своїх рішеннях;
- У вас з'являється тривога та страх за майбутнє;
- Людина не сприймає слова "ні" та ображається;
- Відчуваєте, що вас намагаються контролювати;
Як вижити з токсичними людьми
З токсичною людиною безглуздо боротися, адже вона не бачить у собі ніякої проблеми. Проте ви можете зробити так, аби такій особі не було чим "живитися".
- Перестаньте щоразу рятувати її, вирішуючи проблеми чи даючи поради. Дозвольте людині нести відповідальність за своє життя самостійно;
- Якщо людина жаліється на життя – не будьте терплячими. Якщо вам не подобається діалог – прямо, проте коректно скажіть: "досить про це говорити" або запитайте, як вона може це змінити. Ставте раціональні запитання, які змусять задуматися.
- Не відкривайте свою душу, розповідаючи найпотаємніші бажання;
- Не захоплюйтеся розповідями, випитуючи деталі історії – це створить ще більшу драму;
- Не підтримуйте погані розмови. Перестаньте пліткувати та обговорювати когось поза очі хоча б з цією людиною;
- Не підбурюйте залежності цієї людини (якщо такі є), покликавши на перекур чи на келих вина;
- Взагалі ніколи не питайте у них порад на будь-яку тему;
- Почніть говорити таким людям тверде "ні";
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