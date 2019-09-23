Як жити з токсичними людьми не нашкодивши своїй психіці

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Токсичні стосунки: як боротися
Токсичні стосунки: як боротися / indianmirror

Токсичні люди – це люди з дещо деструктивним світоглядом. Після спілкування з такими людьми ми або відчуваємо втому та спустошення, або ведемося на їхні маніпуляції, чим ще більше погіршуємо своє становище.

Зазвичай, психологи радять обривати зв'язки з "отруйними" особами. Проте психологиня Анна Мельник дала декілька дієвих порад, що робити у тому випадку, якщо це рідна вам людина. 

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Токсичні люди часто жаліються на життя і переважно знецінюють абсолютно все, з чим мають справу. Вони люблять перекладати відповідальність на інших та маніпулювати, вказувати на помилки і ніколи не визнавати своїх. Зазвичай такі особи некоректно спілкуються з тими, хто не підпадає під їх "статус", а також часто заздрять та схильні до ревнощів.

Отруйні люди часто роздають поради, проте будьте певні – це лише черговий спосіб виділитись, аби видатись кращим за когось. 

Як зрозуміти, що поруч з вами токсична людина

  • Стає морально погано, ви відчуваєте душевний біль чи сором за себе та не можете зрозуміти чому;
  • Виникає відчуття марної трати часу;
  • Відчуваєте спустошення;
  • Хочете змити з себе невидимий бруд;
  • Починаєте сумніватися у собі та своїх рішеннях;
  • У вас з'являється тривога та страх за майбутнє;
  • Людина не сприймає слова "ні" та ображається;
  • Відчуваєте, що вас намагаються контролювати;

Як вижити з токсичними людьми

З токсичною людиною безглуздо боротися, адже вона не бачить у собі ніякої проблеми. Проте ви можете зробити так, аби такій особі не було чим "живитися".  

  • Перестаньте щоразу рятувати її, вирішуючи проблеми чи даючи поради. Дозвольте людині нести відповідальність за своє життя самостійно;
  • Якщо людина жаліється на життя – не будьте терплячими. Якщо вам не подобається діалог – прямо, проте коректно скажіть: "досить про це говорити" або запитайте, як вона може це змінити. Ставте раціональні запитання, які змусять задуматися.
  • Не відкривайте свою душу, розповідаючи найпотаємніші бажання;
  • Не захоплюйтеся розповідями, випитуючи деталі історії – це створить ще більшу драму;
  • Не підтримуйте погані розмови. Перестаньте пліткувати та обговорювати когось поза очі хоча б з цією людиною;
  • Не підбурюйте залежності цієї людини (якщо такі є), покликавши на перекур чи на келих вина;
  • Взагалі ніколи не питайте у них порад на будь-яку тему;
  • Почніть говорити таким людям тверде "ні";

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Теги: Лікування Здорове життя Новини Здоров'я Здоров'я Психологія
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