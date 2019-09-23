Як жити з токсичними людьми не нашкодивши своїй психіці

Токсичні люди – це люди з дещо деструктивним світоглядом. Після спілкування з такими людьми ми або відчуваємо втому та спустошення, або ведемося на їхні маніпуляції, чим ще більше погіршуємо своє становище.

Зазвичай, психологи радять обривати зв'язки з "отруйними" особами. Проте психологиня Анна Мельник дала декілька дієвих порад, що робити у тому випадку, якщо це рідна вам людина.

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Токсичні люди часто жаліються на життя і переважно знецінюють абсолютно все, з чим мають справу. Вони люблять перекладати відповідальність на інших та маніпулювати, вказувати на помилки і ніколи не визнавати своїх. Зазвичай такі особи некоректно спілкуються з тими, хто не підпадає під їх "статус", а також часто заздрять та схильні до ревнощів.

Отруйні люди часто роздають поради, проте будьте певні – це лише черговий спосіб виділитись, аби видатись кращим за когось.

Як зрозуміти, що поруч з вами токсична людина

Стає морально погано, ви відчуваєте душевний біль чи сором за себе та не можете зрозуміти чому;

чи за себе та не можете зрозуміти чому; Виникає відчуття марної трати часу;

Відчуваєте спустошення ;

; Хочете змити з себе невидимий бруд;

Починаєте сумніватися у собі та своїх рішеннях;

та своїх рішеннях; У вас з'являється тривога та страх за майбутнє ;

; Людина не сприймає слова "ні" та ображається;

та ображається; Відчуваєте, що вас намагаються контролювати;

Як вижити з токсичними людьми

З токсичною людиною безглуздо боротися, адже вона не бачить у собі ніякої проблеми. Проте ви можете зробити так, аби такій особі не було чим "живитися".

Перестаньте щоразу рятувати її, вирішуючи проблеми чи даючи поради. Дозвольте людині нести відповідальність за своє життя самостійно ;

; Якщо людина жаліється на життя – не будьте терплячими. Якщо вам не подобається діалог – прямо, проте коректно скажіть: "досить про це говорити" або запитайте, як вона може це змінити. Ставте раціональні запитання , які змусять задуматися.

, які змусять задуматися. Не відкривайте свою душу, розповідаючи найпотаємніші бажання;

відкривайте свою душу, розповідаючи найпотаємніші бажання; Не захоплюйтеся розповідями, випитуючи деталі історії – це створить ще більшу драму;

захоплюйтеся розповідями, випитуючи деталі історії – це створить ще більшу драму; Не підтримуйте погані розмови. Перестаньте пліткувати та обговорювати когось поза очі хоча б з цією людиною;

підтримуйте погані розмови. Перестаньте пліткувати та обговорювати когось поза очі з цією людиною; Не підбурюйте залежності цієї людини (якщо такі є), покликавши на перекур чи на келих вина;

підбурюйте залежності цієї людини (якщо такі є), покликавши на перекур чи на келих вина; Взагалі ніколи не питайте у них порад на будь-яку тему;

не питайте у них порад на будь-яку тему; Почніть говорити таким людям тверде "ні";

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