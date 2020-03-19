Як життя хворих на коронавірус рятують за допомогою 3D-принтерів: фото

В Італії вкрай складна ситуація через коронавірус, окрім нестачі ліжкомісць, медикам не вистачає ще багатьох важливих речей, враховуючи й клапани для штучної вентиляції легенів – клапанів Вентурі. І на допомогу прийшла не міжнародна організація, а місцевий житель з 3D-принтерами.

Коли місцевий житель Крістіан Фракассі дізнався про те, що через брак клапанів Вентурі лікарі не можуть надати медичку допомогу усім хворим, він одразу прийшов на допомогу, повідомляють BBC та TechXplore.

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Фракассі засновник компанії Isanova, яка займається 3D-друком. 13 березня чоловік разом з колегою-інженером поїхали до лікарні, аби розібратися, як виглядають потрібні деталі. Оскільки виробник клапанів креслень не надає, доброчинцям довелося зробити їх самостійно.



Клапани Вентурі, надруковані на 3D принтері / BBC

Вже 14 березня у лікарню хлопці привезли перший зразок, який ідеально підійшов пацієнтові. Після цього Isanova запустила у виробництво партію клапанів Вентурі, які постачає до лікарні безкоштовно.

Необхідні деталі коштують недорого – близько долара за одну штуку. Але самі клапани друкуються досить довго – на друк одного йде близько години.

У клапані є дуже тонкі отвори й трубки, розміром менше ніж 0,8 міліметра. Друкувати їх непросто,

– зауважив Фракассі.

Оскільки Isanova має всього лиш 6 принтерів, Фракассі звернувся до схожої фірми за допомогою. Чоловік розуміє, що часу у них є небагато, адже клапани потрібні по усій країні, й кожен клапан може врятувати чиєсь життя.

Ми не спали два дні. Ми намагаємося врятувати життя,

– додав він.

Станом на 18 березня, в Італії зафіксовано 35 713 випадків захворювання на коронавірус та 2 978 смертей через хворобу.

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