Як життя в місті впливає на психіку: цікаві факти від Супрун

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Як життя в місті впливає на психіку
Як життя в місті впливає на психіку / Getty Images

Безперечно місто суттєво впливає на наше психічний стан. Воно може погіршувати його, підсилюючи тривожність, відчуття самотності і безпорадності, або ж навпаки – сприяти психічному здоров’ю.

Про це розповіла виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

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Як місто впливає на психіку людини:

► По-перше, за словами Супрун, дуже важливо бути у взаємодії з іншими людьми та активно проводити час.

"Наш мозок сприймає соціальну ізоляцію як фізичний біль. Неможливість спілкуватися з іншими людьми чи страх бути збитим машиною — це потужне джерело стресу", – наголосила вона.

Супрун вважає, що люди, які живуть в містах чи районах, де ніхто нікого не знає, мають великі шанси розвинути психічну хворобу. Натомість, громадські простори, що дають змогу спілкуватися, знайомитися, займатися спортом чи танцювати просто на вулиці, сприяють психічному здоров’ю містян.

Не соромтеся знайомитися в парках
Не соромтеся знайомитися в парках

Тому важливо, щоб місцева влада облаштовувала пішохідні зони, ярмарки, парки і майданчики.

► Іншою основою психічного здоров’я, як говорить Супрун, є інклюзивність міста, його безбар’єрність. Адже внаслідок цього багато людей у містах стають ізольованими або мусять щодня відчайдушно долати перешкоди.

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До прикладу, як на інвалідному візку чи з дитиною у візочку потрапити в тролейбус, спуститися в метро і зробити пересадку? Ніяк. Тому слід робити дві речі:

  1. За можливістю, відходити від антисоціальних підземних переходів та сходів, і облаштовувати наземні переходи, пандуси та зручний громадський транспорт.
  2. Допомагати один одному. Якщо ви бачите, що людині важко спускатися чи підійматися сходами, чи відчинити двері і проїхати візочком, допоможіть. Адже, коли ми допомагаємо іншим, то самі при цьому почуваємося щасливими. А якщо вам потрібна — звертайтеся до оточуючих.

► Ще однією важливою опорою нашого психічного здоров’я в місті є дерева та будь-яка рослинність.

Частіше гуляйте в парках
Частіше гуляйте в парках

Як зазначає Супрун, навіть 20 хвилин перебування серед дерев та зелених насаджень допомагають долати стресовий стан. А спостереження за птахами британські лікарі прописують як заспокійливий засіб. Окрім того, чим більше парків та скверів в межах пішохідної досяжності, тим менші шанси захворіти на психічну хворобу.

"Як бачите, все пов’язано: громадські простори, дерева, взаємодія і відповідальність. Кожен може долучитися до того, аби зробити простір навколо інклюзивним, дружнім та зеленим", – додала в.о. міністра охорони здоров’я.

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Теги: Новини України Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Уляна Супрун
Джерело: 24 канал
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