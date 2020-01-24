Як живе закрите місто Ухань, в якому зародився смертельний коронавірус

Китайська влада закрила місто Ухань, площа якого у 10 разів більша від Києва – 8 494 км², через спалах смертельної пневмонії. Як живуть люди, які опинилися закритими в одному з найбільш небезпечних міст із зафіксованими смертельними випадками від коронавіруса – читайте далі.

Подробиці життя населення Уханю розповів росіянин Денис Гунгер, який перебуває в закритому місті, виданню "360".

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Станом на 24 січня у китайському місті не працює громадський транспорт, призупинене авіаційне та залізничне сполучення. За усі куплені квитки компанії готові повернути кошти, однак, коли рух буде відновлено – невідомо.

За словами росіянина, таксі не завжди можуть відвезти людину: водії відмовляються від замовлень з кінцевим пунктом в лікарнях, або поруч з медичними закладами.



Жителі міста Ухань, звідки поширився світом смертельний вид коронавірусу / Getty Images

Жителі Уханю скуповують усі продукти та перебувають більше часу вдома, адже ризик заразитися новим видом коронавірусу є досить високий.

"Люди не розуміють, куди їм йти, всі сидять по домівках, місто, м'яко кажучи, вимерло. Людей на вулицях практично немає, всі бояться контактувати один з одним", – йдеться у джерелі.



Жителі міста Ухань, звідки поширився світом смертельний вид коронавірусу / Getty Images

Однак, як бачимо на знімках і відео, їжа швидко закінчується в магазинах, а в чергах виникають суперечки та бійки через паніку.

Locals in #Wuhan, #China fighting over food in the shops as Wuhan goes into lockdown today. pic.twitter.com/SnMhjKGNg6 — Aurora Intel (@AuroraIntel) 23 января 2020 г.



Жителі міста Ухань, звідки поширився світом смертельний вид коронавірусу / Getty Images

Росіянин додає, що у місті, де народився коронавірус, немає офіційної інформації, як себе захистити, лише приходять повідомлення на телефон з порадами не виходити з дому та уникати контактів з людьми.



Місто Ухань / Getty Images

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