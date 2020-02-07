Як живуть люди в Ухані: вражаючий фоторепортаж з ізольованого міста

Китайське місто Ухань, з якого почав розповсюджуватися небезпечний коронавірус, вже понад два тижні перебуває на карантині. Влада перекрила в'їзд та виїзд з міста, аби зупинити розповсюдження вірусу. Крім того, там діють жорсткі правила.

Зараз жителі Уханя майже не виходять на вулиці, фоторепортаж з вулиць міста оприлюднило видання "Новая газета".

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В Ухані діє правило "двох метрів": медики не рекомендують людям підходити ближче один до одного. На думку лікарів, така відстань дає певні гарантії від зараження.



В Ухані діє правило "двох метрів" / Фото: AP

Вулиці раніше жвавого міста майже порожні. У матеріалі видання мовиться, що тих, хто відкрито чхає та кашляє, місцева влада намагається негайно ізолювати.

Все, що треба знати про небезпечний коронавірус – читайте у матеріалі 24 каналу.



Вулиці Уханя майже порожні / Фото з соцмереж

До слова, влада Китаю 6 лютого побудувала другу лікарню для хворих коронавірусом. На її будівництво пішло 10 днів.



У Китаї будуть лікарні для хворих / Фото: AP

Більшість людей намагаються залишатися у своїх домівках. Просто під двері люди у спецодязі постачають їм їжу.



Люди у спеціальному одязі постачають їжу мешканцям Уханю / Фото: AP

Більшість людей почали працювати з дому, навіть поліція реєструє ДТП дистанційно. Наприклад, якщо зіштовхнулися автомобілі, то люди просто надсилають фото на електронну пошту поліції, а та оформлює все без особистого контакту. Навіть Генеральна прокуратура КНР, як повідомляється, стала допитувати підозрюваних виключно дистанційно, щоб не підчепити від них коронавірус.



Дезінфекція проти коронавірусу / Фото: AP

Суттєвою проблемою є те, що напередодні запровадження карантину, з Уханя виїхали приблизно 5 мільйонів людей. Вони можуть бути потенційними носіями небезпечного вірусу. Влада Китаю намагається зібрати їх усіх разом. У 35 містах створені 300 збірних пунктів, де жителі Уханя мають негайно зареєструватися.

Але не всі уханьці рвуться у ці карантинні табори. Китай стрясають чутки про те, що багато людей з блокованого міста зачаїлися і ховаються, поширюючи навколо себе хмари вірусів. За видачу уханьця, який переховується від реєстрації, деякі органи місцевої влади призначали нагороду – від ста до трьохсот доларів,

– написали у матеріалі.

Дивіться відео: як живуть люди в Ухані

Що відомо про небезпечний коронавірус:

​Розповсюдження небезпечного коронавірусу розпочалося з міста Ухань. Згодом місто закрили на карантин та побудували окремі лікарні для хворих.

Станом на 7 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 639 людей. Загальна кількість інфікованих – 31 500 особа по всьому світу. За статистикою, 9% інфікованих помирають.

До Китаю тимчасово припинили групові тури. Україна літаками евакуювала своїх громадян з Китаю. Наразі в Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.



Факти про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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