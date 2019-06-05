Як зіпсувати перше побачення: 7 дієвих способів

Експерти з'ясували як стовідсотково зіпсувати перше побачення і відбити у людини будь-який інтерес до себе.

Служба YouGov опитала 1200 американців – ось про яких помилках найчастіше говорили чоловіки та жінки.

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1. Хочете зробити на співрозмовника погане враження – діставайте смартфон. Це дратує 69% чоловіків і 70% жінок.



Відволікання на смартфон зіпсує ваше побачення

2. Опитування показало, що 25% чоловіків дратує звичка фотографувати їжу – проти 15% жінок.

3. Нереалістична фотографія в додатку для знайомств – теж поганий тон. Прірва між очікуваннями й реальністю засмутить 52% чоловіків і 43% жінок.

4. Чверть опитаних чоловіків і 31% жінок відзначили, що їх дратують плямкання, щебет і будь-які гучні звуки за столом.

5. 22% хлопців і 23% дівчат вважають неприйнятними запізнення.

6. Жінок більше, ніж чоловіків (30% проти 21%), відштовхують співрозмовники, які монополізують розмову і не дають вставити слово.

7. Чверть дівчат розчаруються в кавалера, якщо він не запропонує оплатити рахунок. Серед чоловіків лише 5% очікують, що їх пригостять. При цьому 6% хлопців і 9% дівчат вважають неправильним, якщо їх супутник або супутниця не запропонує розділити рахунок.

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