Як зменшити біль у шлунку в домашніх умовах: ефективні способи

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Як зменшити біль у животі / ukrhealth.net

Чим би не був спричинений біль чи дискомфорт у животі, аби швидко зняти неприємні відчуття та дочекатись допомоги лікаря, варто зробити кілька простих речей.

Це поради, на випадок, якщо біль у шлунку схопила зненацька. Якщо це не одиничний випадок, обов'язково потрібно сходити до лікаря для точного встановлення діагнозу.

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Що робити, якщо болить шлунок

  • Якщо живіт болить через закрепи або переїдання, варто зробити масаж за годинниковою стрілкою, адже це стимулює м'язові скорочення і допомагає розщеплювати їжу.

  • Причиною дискомфорту у животі може бути зневоднення. Тож не забувайте пити достатньо рідини.
  • Яблучний оцет та імбир – чудові стимулятори травлення, подаровані природою. Пожуйте шматочок свіжого імбиру, адже це допоможе стимулювати кислотні виділення та м'язові скорочення.
  • Лимон – ще один засіб для поліпшення травлення. Якщо ви відчуваєте важкістьчи біль у шлунку після або під час їжі, додайте 1 столову ложку лимонного соку в склянку з водою та випийте.
  • Не забувайте, що на травленні може позначитись і хронічний стрес.
    Якщо ви його відчуваєте, можуть допомогти дихальні вправи:
  1. зробіть кілька глибоких вдихів і видихів протягом 5 хвилин;
  2. зробіть глибокий вдих як тільки відчули біль у животі;
  3. зробіть 3-5 дійсно глибоких вдихів і виходів;

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоров'я Лікування Профілактика захворювань Поради Народна медицина
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