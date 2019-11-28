Як зменшити біль у шлунку в домашніх умовах: ефективні способи
Чим би не був спричинений біль чи дискомфорт у животі, аби швидко зняти неприємні відчуття та дочекатись допомоги лікаря, варто зробити кілька простих речей.
Це поради, на випадок, якщо біль у шлунку схопила зненацька. Якщо це не одиничний випадок, обов'язково потрібно сходити до лікаря для точного встановлення діагнозу.
Читайте також: Супрун спростувала популярний міф про зуби мудрості
Що робити, якщо болить шлунок
- Якщо живіт болить через закрепи або переїдання, варто зробити масаж за годинниковою стрілкою, адже це стимулює м'язові скорочення і допомагає розщеплювати їжу.
- Причиною дискомфорту у животі може бути зневоднення. Тож не забувайте пити достатньо рідини.
- Яблучний оцет та імбир – чудові стимулятори травлення, подаровані природою. Пожуйте шматочок свіжого імбиру, адже це допоможе стимулювати кислотні виділення та м'язові скорочення.
- Лимон – ще один засіб для поліпшення травлення. Якщо ви відчуваєте важкістьчи біль у шлунку після або під час їжі, додайте 1 столову ложку лимонного соку в склянку з водою та випийте.
- Не забувайте, що на травленні може позначитись і хронічний стрес.
Якщо ви його відчуваєте, можуть допомогти дихальні вправи:
- зробіть кілька глибоких вдихів і видихів протягом 5 хвилин;
- зробіть глибокий вдих як тільки відчули біль у животі;
- зробіть 3-5 дійсно глибоких вдихів і виходів;
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі