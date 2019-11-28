Як зменшити біль у шлунку в домашніх умовах: ефективні способи

Чим би не був спричинений біль чи дискомфорт у животі, аби швидко зняти неприємні відчуття та дочекатись допомоги лікаря, варто зробити кілька простих речей.

Це поради, на випадок, якщо біль у шлунку схопила зненацька. Якщо це не одиничний випадок, обов'язково потрібно сходити до лікаря для точного встановлення діагнозу.

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Що робити, якщо болить шлунок

Якщо живіт болить через закрепи або переїдання, варто зробити масаж за годинниковою стрілкою, адже це стимулює м'язові скорочення і допомагає розщеплювати їжу.

Причиною дискомфорту у животі може бути зневоднення . Тож не забувайте пити достатньо рідини.

. Тож не забувайте пити достатньо рідини. Яблучний оцет та імбир – чудові стимулятори травлення, подаровані природою. Пожуйте шматочок свіжого імбиру, адже це допоможе стимулювати кислотні виділення та м'язові скорочення.

Лимон – ще один засіб для поліпшення травлення. Якщо ви відчуваєте важкістьчи біль у шлунку після або під час їжі, додайте 1 столову ложку лимонного соку в склянку з водою та випийте.

Не забувайте, що на травленні може позначитись і хронічний стрес.

Якщо ви його відчуваєте, можуть допомогти дихальні вправи:

зробіть кілька глибоких вдихів і видихів протягом 5 хвилин; зробіть глибокий вдих як тільки відчули біль у животі; зробіть 3-5 дійсно глибоких вдихів і виходів;

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