Як зменшити кількість солі в раціоні: корисні поради

Вже з готовою їжею ми споживаємо багато солі та часто не помічаємо цього. Надмірна кількість солі в раціоні може призвести до передчасної смерті.

Тому варто дотримуватися рекомендацій з вживанням солі.

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В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун назвала норми солі:

– для дітей від 1 до 3 років — 2 г на день;

– для дітей від 4 до 6 — 3 г;

– для дітей від 7 до 10 років — 5 г;

– для людей, які не має серйозних проблем зі здоров’ям, – 6 грамів (чайна ложка).

Зазвичай люди двічі перевищують денну дозу.

Як зменшити кількість солі в раціоні

Інститут медицини США опублікував Стратегію скорочення споживання солі. Тут безліч порад як зробити свою їжу менш солоною, більш корисною та смачною.

1. Вживайте домашню їжу та відмовтеся від фаст-фуду

В одному сендвічі з фаст-фуду може міститися майже денна норма солі. Особливо багато солі у піці, хот-догах, спагеті з соусом, копченому м’ясі та стравах з кетчупом. Якщо ж ви вирішили з’їсти щось з цього, то варто уникати соленої їжі протягом дня.

Сіль можуть містити продукти, які не здаються солоними – мафіни, енергетики, спортивні напої чи зернові сніданки. Тому Супрун радить читати етикетки, якщо сіль на початку у складі, тоді її точно багато.

2. Більше фруктів та овочів в раціоні

Організм людини має більшу потребу у калію, ніж у натрію. З цим завданням добре впораються фрукти та овочі.

Напівфабрикати чи вже готові страви містять набагато більше солі, ніж їхні інгредієнти. Тому варто перевіряти, щоб продукт не містив більше, ніж 0,3 грама солі на порцію.

Деякі продукти містять багато натрію, але в інших формах, до прикладу, глутамат натрію, цират натрію чи питну соду.

Віддавайте перевагу свіжим продуктам на ринках у фермерів чи місцевих маркетах, не забувайте про сезонність. Порівнюйте товари у різних виробників, адже вони можуть містити різну кількість солі.

3. Змінюйте свої харчові звички

Зменште свою порцію, таким чином, ви зменшите кількість калорій і солі.

Експериментуйте страви зі звичною кількістю солі та зі зменшеною. З часом ви перестанете помічати різницю. Наші смакові рецептори майже не здатні розрізнити зменшення солі на чверть.

Додавайте до страв спеції, сухі та свіжі трави, часник, імбир, цитрусові, вино та оцет. Також краще споживати йодовану сіль, оскільки у багатьох українців спостерігається помірний дефіцит йоду.

Додайте до раціону рослинні жири – авокадо, горіхи та соя.

Не соліть страви двічі, особливо через неуважність. А якщо ви додаєте солоні інгредієнти, то до страви сіль можна взагалі не додавати сіль.

Замінюйте продукти з високим вмістом солі більш корисними альтернативами. До прикладу, замість білого хліба візьміть цільнозерновий, а замість приправ з сіллю візьміть без солі (лише сушені трави).

Пошукайте нові кулінарні техніки, які допоможуть розкрити смаки продуктів і без солі.

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