Як зменшити негативний вплив менопаузи

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Як полегшити симптоми менопаузи / feminissimo.ru

Підтримка здорового ваги або схуднення і відмова від куріння до 40 років можуть істотно полегшити неприємні симптоми менопаузи у жінок – припливи й рясне нічне потовиділення.

Хоча менопауза є нормальною фазою життя кожної жінки, пов'язані з нею фізіологічні зміни можуть нести з собою дискомфорт і неприємні відчуття.

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Одним з найбільш поширених симптомів менопаузи для жінок стають приливи – стан, що характеризуються жаром, почервонінням шкіри і пітливістю. З такими приливами стикається 85% жінок. При цьому 55% ​​жінок, у яких бувають припливи, починають відчувати їх задовго до початку менопаузи.

Фахівці Школи громадської охорони здоров'я при Університеті Квінсленда в Сент-Люсії (Австралія) констатують: припливи не обов'язково є неминучими при менопаузі. За їхніми словами, відмова від куріння і підтримання здорової ваги можуть допомогти жінкам зменшити ці ознаки і легше пережити клімакс.

Куріння та зайва вага негативно впливає на менопаузу
Куріння та зайва вага негативно впливає на менопаузу

Як проходило дослідження? 

Вчені проаналізували дані восьми досліджень, в яких в сумі були представлені дані понад 21 тисячі жінок у віці 50 років з різних країн. Майже 60% цих жінок зіткнулися з характерними симптомами менопаузи – приливами або рясним нічним потом. Половина цих учасниць мала надлишкову вагу, в тому числі 21% з них мали ожиріння. 17% були курцями.

Висновки вчених

У жінок з ожирінням ризик виникнення частих або важких симптомів менопаузи майже на 60% вище, ніж у жінок з нормальною вагою. Жінки, які курять, мають більш ніж на 80% вищий ризик виникнення частих або важких проявів менопаузи у порівнянні з тими, хто ніколи не курив.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Тютюн Жіноче здоров’я Ожиріння
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