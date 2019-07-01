Як зменшити прояви целюліту: поради від Супрун

Більшість косметичних засобів у боротьбі з целюлітом малоефективні. Існують певні процедури, вони є ефективними, але цей ефект нетривалий.

До цих процедур відносять лімфодренаж та масаж, постановка банок (це посилює циркуляцію лімфи та крові), хірургічне втручання в структуру сполучної тканини, лазерна корекція структури жирової тканини.

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Як зменшити прояви целюліту

Супрун радить щодня дотримуватися цих правил

1. Носіть білизну, яка не стягує та корегує фігуру

Не одягайте тісні колготки, легінси, штани. Такий одяг погіршує циркуляцію крові та лімфи. До жирової тканини постачається менше кисню та менше утворюється колагену.

2. Робіть силові вправи

Глибокі присідання з вагою та відтисканнями ногами лежачи допоможуть сформувати м'язовий рельєф, що підтримуватиме жирову тканину.

3. Ведіть активний спосіб життя

Не сидіть чи стійте тривалий час, адже це може призвести до варикозного розширення вен та ожиріння. Замість ліфта підіймайтеся сходами, під час перегляду фільму присідайте, тощо.

4. Киньте курити

Лікар Уляна Супрун “Воно також створює внесок в ішемію, тобто брак кровопостачання кінцівок та жирової тканини. Куріння також впливає на експресію генів, залучених в розвиток целюліту, особливо в генетично-схильних жінок. Тож порада покинути куріння — це не просто одне із правил здорового способу життя, яке про всяк випадок радять. Це високий рівень доказовості протицелюлітних заходів”.

5. Дотримуйтеся здорового способу життя та ваги

Ознаки целюліту можливі навіть при нормальному індексі маси тіла. Ймовірно, його прояви будуть менш помітними. Дотримуйтеся балансу у раціоні. Здорова вага є кращою гарантією відсутності серцево-судинних хвороб, депресії, деменції чи раку, ніж ідеально рівна шкіра. Ваша мета: бути здоровими та впевненими в собі.

6. Усуньте з раціону джерела ксеноестрогенів

Це сполуки, що надходять з їжі чи пластику, та імітують дію наших власних гормонів. Ксеноестрогени є в молоці корів, яких доїли під час вагітності, в деяких консервантах, червоних морепродуктах (які мають яскраве червоне забарвлення, бо їх обробили, щоб не втрачався колір) та сої.

Ксеноестрогени вважають однією з причин раннього прояву целюліту в підлітків, а також в чоловіків.

7. Користуйтеся кремами з ретиноїдами

Ці сполуки сприяють утворенню колагену і підтримці підшкірної сполучної тканини в адекватному стані. Вітамін C є кофактором синтезу колагену та захисником від вільнорадикальних процесів, що відбуваються в тканині, якій бракує кисню (чи є надлишок). Вітаміну С багато в ягодах — робіть з них маски.

8. Користуйтеся кавовою гущею для догляду за шкірою

Вона містить кофеїн, який входить до складу протицелюлітних кремів. Такий пілінг добре стимулює кровообіг в шкірі.

9. Не переймайтеся через целюліт

Целюліт – це не хвороба. Це звичний фізіологічний стан. Перейматися через будь-що шкідливо, оскільки це підвищує рівень кортизолу, порушує сон, послаблює імунітет та сприяє набору ваги.

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