Як зменшити ризик ранньої смерті: поради ВООЗ

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Клітковина допоможе довше жити
Клітковина допоможе довше жити / pixabay.com

Для підтримки здоров'я і захищеності від ранньої смерті людина повинна щодня вживати 25-29 грамів клітковини.

Клітковина або харчові волокна – це особливий вид складних вуглеводів, які містяться в неочищеному зерні, фруктах і овочах з шкіркою. Згідно з даними ВООЗ у людей, які регулярно вживали до 30 грамів клітковини щодня, ризик передчасної смерті незалежно від захворювань на 15-30% нижчий, ніж у людей, які нехтують вживанням клітковини.

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Фахівці організації проаналізували дані 185 обсервацій і 58 клінічних випробувань за участю понад 4500 осіб. В цілому експерти вивчили дані досліджень за 40 років.

Клітковина
Клітковина міститься в неочищеному зерні, фруктах і овочах з шкіркою

Початковою метою дослідження було встановити вплив вуглеводів на схильність людей до хронічних неінфекційних захворювань. До четвірки найбільш поширених неінфекційних захворювань входять серцево-судинні захворювання, рак, хронічні респіраторні захворювання та цукровий діабет.

Робота фахівців показала, що щоденне споживання 30 грамів клітковини ефективно допомагає знизити ризик розвитку хронічних хвороб – тим самим захищає людей від передчасної смертності.

Висновок: вживання багатих клітковиною продуктів на 16-24% зменшує ризик розвитку коронарної хвороби серця, інсульту, діабету 2 типу та раку кишечника.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування Лікування Медицина
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