Як зміниться життя в Чернівцях після виявлення коронавірусу

У чоловіка з Чернівців зафіксували перший випадок коронавірусу в Україні. Чернівецька міськрада обмежить відвідування мерії, а Центральний палац культури уже скасував усі заходи.

Кожну годину дверні ручки Центрального палацу культури будуть обробляти антисептичними засобами. Звичайні антисептики будуть доступні при вході до будівлі.

Наразі у місті проводять заходи з дезінфекції в школах, дитячих садках та інших навчальних закладах, повідомляють "Українські новини".

Детальніше: В Україні зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус

Керівник управління освіти міста Сергій Мартинюк заявив, що Міністерство освіти розробило рекомендації для навчальних закладів щодо запобігання та профілактики коронавірусу, повідомляє ТСН.

Наразі навчальний процес триває. Зараз у всіх навчальних закладах області посилено заходи безпеки. Класні керівники також проінформовані і не допускатимуть до навчання дітей з температурою і симптомами грипу,

– зазначив Мартинюк.

Окрім того, Чернівецька міська рада має намір обмежити режим відвідування мерії через коронавірус. Сервісні центри та центри надання адміністративних послуг будуть працювати у звичайному режимі та приймати громадян.

Водночас усі магазини та заклади в Чернівцях працюватимуть у звичайному режимі.

Що відомо про коронавірус в Україні?В Україні 3 березня виявили перший випадок коронавірусу. Його зафіксували у чоловіка середнього віку з Чернівців. Він разом з дружиною подорожували літаком в Італію з Румунії й навпаки, а до України – на автомобілі. Близький контакт у нього був лише з дружиною.



У хворого поки немає ускладнень у вигляді вірусної пневмонії. Разом із першим в Україні пацієнтом з Чернівців самоізолювали ще 5 осіб.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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