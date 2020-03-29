Як змінюються легені хворого на коронавірус: відео
Лікарня у Вашингтоні опублікувала тривимірне відео легенів пацієнта, який хворий на коронавірус.
Про це пише видання CNN.
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За словами лікаря Кіта Мортмана, керівника відділу грудної хірургії лікарні Джорджа Вашингтона, у пацієнта захворювання кілька днів раніше проходило безсимптомно. На відео видно, як пошкоджуються великі ділянки легенів.
Ділянки, позначені жовтим кольором на відео, представляють інфіковані та запалені частини легені, заявив Мортман.
Як змінюються легені хворого на коронавірус: дивіться відео
Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
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