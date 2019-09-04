Як змусити дитину більше рухатися: дев'ять гарних способів
З початком нового навчального року діти змушені робити уроки у сидячому положенні, що може призвести до проблем зі здоров'ям.
Тому батькам необхідно робити все, щоб в інший час дитина багато рухалася та займалася спортом.
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Не варто забувати й про те, що батьки є головними прикладами у наслідуванні, почніть з себе. А найкраще – зробіть це разом.
Як змусити дітей бути більш активними
1. Просіть дитину допомогти вам по дому. Пилосос, віник, ганчірка для пилу – непоганий спортивний інвентар. Підключайте гру, до прикладу, у якій їй потрібно зібрати "космічне сміття" з занедбаної планети.
2. Танцюйте. Потанцюйте самі, і дитина приєднається. Розігруйте під музику сценки з казок.
3. Виходьте з будинку всією сім'єю, щоб пограти в м'яч, в боулінг, покататися на ковзанах або роликах, влаштувати велопрогулянку. Вибирайте для прогулянок місця з дитячими майданчиками для активного відпочинку.
Грайте в шаради. Ця гра розвиває не тільки уяву і кмітливість, а й змушує рухатися. Показуйте з дітьми тварин, предмети та абстрактні поняття, використовуючи тільки тіло і міміку.
4. Заведіть собаку. Якщо ж дитина давно мріє про такого домашнього улюбленця – не відмовляйте їй. З її появою дитина буде активною, можна також залучити її до вигулювання.
5. Купіть крокоміри для всіх членів сім'ї. Влаштуйте різні змагання з призами та медалями – хто зробить більше кроків в день, хто більше спалить калорії, тощо.
6. Приберіть телевізор з кімнати дитини. Поставте замість нього в дитячій спортивний інвентар. Можете повісити в кімнаті дитини дитячу боксерську грушу. Імітуйте східні єдиноборства, руху фехтувальників, стріляйте з лука.
7. Влаштовуйте "фотополювання" на прогулянках. Зберігайте в альбомі фото скульптур, тварин, квітів, тощо.
8. Хваліть дитину за те, що вона робить щось швидко і без вагань. Але не сваріть тоді, коли вона повільна. Похвали краще будуть працювати, ніж зауваження та погрози "забрати планшет" чи "заборонити мультфільми".
9. Запрошуйте інших дітей пограти. В компанії однолітків вашій дитині буде цікавіше, вона буде більше рухатися.
Запрошуйте інших дітей пограти
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