Як змусити підлітків їсти здорову їжу: хитрий спосіб від науковців

Психологи з Бутського університету Чикаго знайшли простий спосіб переконати підлітків відмовитися від фастфуду і вибирати здорову їжу.

Вчені пропонують маніпулювати їхніми бажанням йти проти системи і загостреним почуттям справедливості, йдеться у досліджені.

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"Маркетинг продуктів харчування спеціально розроблений для створення позитивних емоційних асоціацій з нездоровою їжею, щоб зв'язати їх з відчуттям щастя і веселощів", – пояснив професор Крістофер Дж. Брайан, один з авторів дослідження.

Щоб зруйнувати ці асоціації, вчені пропонують просто розповісти і показати підліткам про те, як маркетологи керують їхньою свідомістю. Ефективність прийому доведена на прикладі восьмикласників з Техасу.



Маніпуляції допоможуть перейти на здорове харчування

Психологи розділили підлітків на кілька груп: одним вони дали традиційні матеріали про користь здорового харчування для організму, а іншим – інформацію про те, як маркетингові кампанії впливають на людей з метою отримання прибутку. Особлива увага приділялася тому, що реклама націлена на вразливі групи населення: маленьких дітей і бідні сім'ї.

Опитування, проведене після експерименту, показав, що споживання фастфуду у школярів знизилося на 31%. Особливо вразили хлопчики. Психологи кажуть, що для стійкої неприязні до шкідливої ​​їжі, інформацію про маркетинг потрібно освіжати в пам'яті кожні три місяці.

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