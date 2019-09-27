Як правильно шукати речовини, які викликають алергію

Існує думка, що лабораторна діагностика – наше все. Це пов'язано з широким розповсюдженням комерційних лабораторій, куди можна зайти з вулиці і самостійно (або під керівництвом адміністратора) вибрати обсяг обстеження. Але чи правильний цей підхід?

Наявність в крові специфічного IgE до якої-небудь речовини чи позитивна шкірна проба (прик-тест) не обов'язково означають, що на цю речовину є алергія, розповіла алерголог Ольга Жоголєва.

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У здорових людей у крові можуть виявлятися IgE. Такий стан називається безсимптомною сенсибілізацією, вона не потребує лікування, нерідко IgE згодом зникає.

Є IgE-залежні і не-IgE-залежні типи алергії (наприклад, при атопічному дерматиті зустрічаються обидва типи алергічної реакції), для виявлення не-IgE-залежного типу алергії немає аналізів.

Аналіз крові на специфічні IgE і прик-тести мають високу чутливість (здатність виявити алергію серед тих, у кого вона дійсно є), тому ми й використовуємо їх для діагностики, однак невелика ймовірність помилково негативні результати є й у них.



Перевірятись на алергени потрібно під наглядом алерголога

Що ж робити?

Ось, що рекомендує доказова медицина: щоб поставити діагноз харчової алергії потрібно визначити, чи дійсно їжа викликає симптоми і якщо це так, визначити, які конкретно продукти викликають алергію. Коректний діагноз запобігає непотрібним обмеженням у людей з підозрою на харчову алергію.

Наявність специфічних IgE не обов'язково означає, що у людини будуть симптоми. В деяких випадках аналіз може бути негативним навіть при наявності алергії. Іноді єдиний спосіб встановити діагноз – провести провокаційну пробу (проводиться тільки в медичному закладі під керівництвом кваліфікованого алерголога).

Висновок: складно визначити обсяг обстеження самостійно, високий ризик непотрібних аналізів, велика ймовірність того, що для лікаря потрібно нова інформація, і кров доведеться здавати повторно. Інтерпретувати аналіз повинен кваліфікований алерголог, який зможе зіставити результати із спостереженнями, при необхідності проведе додаткове обстеження, пробну дієту, провокаційну пробу.

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