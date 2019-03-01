Як знайти себе: вчені знайшли відповідь

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Подорожі допомагають знайти себе
Подорожі допомагають знайти себе / pixabay.com

Досвід життя за кордоном допомагає розібратися в собі, знайти покликання, стати більш творчим, стверджують вчені.

У дослідженні Університету Райса в Техасі брали участь 296 американців. Половина з них якийсь час жила за кордоном. Ці учасники частіше погоджувалися з твердження "Я точно знаю, хто я і чого хочу".

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У наступному опитуванні з 263 особами результат повторився. На завершальному етапі дослідження вчені попросили 551 студента оцінити свої вміння вирішувати конфлікти, працювати в команді, приймати рішення, слухати інших і відстоювати свою позицію. Потім їх однокурсників попросили оцінити учасників з боку за тими ж критеріями.

Подорожі
Люди, які жили за кордоном знають, чим хочуть займатися 

Найвищі оцінки поставили собі і отримали від інших студенти, які довго жили за кордоном. Вони ж знали, чим хочуть займатися після навчання. Крім того, їх думка про себе співпала з оцінками оточуючих.

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Теги: Здоров'я Психологія Подорожі Освіта Новини Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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